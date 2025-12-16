Inter, Dumfries operato per "stabilizzare" la caviglia sinistra: stop di 2-3 mesi

Come annunciato, Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che lo tormenta dallo scorso mese di novembre. Ecco il comunicato dell'Inter: Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane". Incerti i tempi di recupero, non inferiori però ai 2-3 mesi. A gennaio l'Inter tornerà così sul mercato alla ricerca di un esterno destro.