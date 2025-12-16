Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
Serie A

Giudice sportivo, due turni di squalifica per Basic. Out anche Zanetti e Fabregas alla 16esima

Un turno di squalifica anche per altri 8 giocatori, tra cui Zaccagni e Koopmeiners 

di Redazione
16 Dic 2025 - 17:10
© italyphotopress

© italyphotopress

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate il centrocampista della Lazio Toma Basic dopo la 15esima giornata di campionato "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria".

Un turno di stop invece a otto giocatori: si tratta di Heggem (Bologna), Zaccagni (Lazio), Belghali (Hellas Verona), Frese (Hellas Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo).  Il difensore rossoblù, però, sconterà la squalifica solo alla 17esima giornata, visto che gli uomini di Italiano sono impegnati in Supercoppa a Riad. 

Tra gli allenatori, invece, da segnalare la squalifica di Paolo Zanetti del Verona per doppia ammonizione e di Fabregas (Como, già diffidato) "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria". Lo spagnolo dovrà pagare anche una multa di cinque mila euro

Ammenda di 12mila euro anche per il Genoa, dopo che i sostenitori del Grifone hanno acceso numerosi fumogeni nel proprio settore costringendo l'arbitro a interrompere la sfida contro l'Inter per un minuto e mezzo e "per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive". 

serie a
giudice sportivo

