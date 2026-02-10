Coppa Italia, Napoli-Como 7-8 dopo i calci di rigore: Conte ko, Fabregas in semifinale con l'Inter

LE STATISTICHE DI NAPOLI-COMO

Il Como ha superato i quarti di finale di Coppa Italia solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1985/86, turno in cui superarono l’Hellas Verona tra andata e ritorno con un risultato complessivo di 4-3.

Il Como ha superato un turno di Coppa Italia ai calci di rigore per la prima volta dal 7 agosto 2021: contro il Catanzaro in quel caso, nei turni preliminari.

Il Napoli ha perso una gara di Coppa Italia ai calci di rigore per la prima volta dal 17 gennaio 2023 contro la Cremonese (agli ottavi di finale in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina).

Dopo lo 0-0 dello scorso 1° novembre in campionato, Napoli e Como hanno impattato per due sfide consecutive tra tutte le competizioni solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il periodo tra maggio e novembre 1987 (due pareggi di fila in Serie A in quel caso).

Il Napoli ha pareggiato due partite consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal giugno 2020: 1-1 in casa nella semifinale di ritorno contro l’Inter e 0-0 in finale contro la Juventus (trofeo poi vinto ai calci di rigore, con Gennaro Gattuso in panchina).

Tra i giocatori di Serie A, solamente Federico Dimarco (10 - 4G+6A) e Nikola Krstovic (otto - 6A+2A) hanno preso parte a più reti tra tutte le competizioni nel 2026 rispetto a Martin Baturina: sette (al pari di Jonathan David), frutto di quattro reti e tre assist.

Nella stagione in corso, il Napoli ha concesso ben 11 rigori tra tutte le competizioni, lo stesso numero di penalty affrontati sommando le due annate precedenti: sei nel 2023/24 e cinque nel 2024/25.

Tra i giocatori attualmente in Serie A che hanno collezionato meno di 10 presenze da titolari in questa stagione tra tutte le competizioni, soltanto Martin Baturina (nove) ha preso parte a più gol di Antonio Vergara: cinque (al pari di Lazar Samardzic, Mattia Felici e Cristian Volpato), frutto di tre reti e due assist.

Rasmus Højlund (doppietta contro il Genoa e assist contro il Como) ha preso parte ad almeno una rete per due presenze consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta con la maglia del Napoli, la prima dallo scorso ottobre (due reti contro lo Sporting CP in Champions League e marcatura contro il Genoa in Serie A).

Máximo Perrone ha raggiunto il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con il Como: 47 di queste sono arrivate in Serie A, tre in Coppa Italia.