COPPA ITALIA

Coppa Italia, Napoli-Como 7-8 dopo i calci di rigore: Conte ko, Fabregas in semifinale con l'Inter

Nei regolamentari segnano Baturina e Vergara, Lukaku e Lobotka tradiscono dal dischetto

10 Feb 2026 - 23:25
videovideo

Saranno il Como e l'Inter a sfidarsi in semifinale nella Coppa Italia 2025/2026: al Maradona, la formazione di Fabregas batte 8-7 il Napoli dopo i calci di rigore, con i tempi regolamentari che si chiudono sull'1-1. I campioni d’Italia partono meglio e schiacciano i lariani, che sono però i primi a segnare: Olivera abbatte Gutiérrez in area e al 39’ provoca il rigore trasformato da Baturina. A inizio ripresa, però, arriva subito il pareggio del solito Vergara, a segno nel primo minuto del secondo tempo. Il risultato non cambia più e si va dagli undici metri, con Fabregas che toglie Nico Paz nel finale inserendo Vojvoda. Dal dischetto si va ad oltranza dopo gli errori di Lukaku e Perrone, ma quello decisivo è di Lobotka, che si fa ipnotizzare da Butez. Fa festa il Como, che ora lancia la sfida a Chivu. A Conte, invece, resta ormai solo il campionato.

IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 1-1 (7-8 dcr)
Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (15' st Alisson), Lobotka, Elmas, Olivera (15' st Spinazzola); Vergara (29' st Gutiérrez), Giovane (15' st Politano); Højlund (29' st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Ramón (8' st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22' st Da Cunha); Addai (22' st Rodriguez), Caqueret (8' st Douvikas), Baturina; Nico Paz (37' st Vojvoda). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Pisati, Van der Brempt. All.: Fabregas
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 39' rig. Baturina (C), 1' st Vergara (N)
Ammoniti: Ramón (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)
Rigori: Da Cunha (C) gol, Politano (N), gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) sbagliato, Baturina (C) gol, Spinazzola (N), gol, Perrone (C) parato, Alisson (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutiérrez (N) gol, Valle (C) gol, Lobotka (N) parato

LE STATISTICHE DI NAPOLI-COMO
Il Como ha superato i quarti di finale di Coppa Italia solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1985/86, turno in cui superarono l’Hellas Verona tra andata e ritorno con un risultato complessivo di 4-3.
Il Como ha superato un turno di Coppa Italia ai calci di rigore per la prima volta dal 7 agosto 2021: contro il Catanzaro in quel caso, nei turni preliminari.  
Il Napoli ha perso una gara di Coppa Italia ai calci di rigore per la prima volta dal 17 gennaio 2023 contro la Cremonese (agli ottavi di finale in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina).
Dopo lo 0-0 dello scorso 1° novembre in campionato, Napoli e Como hanno impattato per due sfide consecutive tra tutte le competizioni solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il periodo tra maggio e novembre 1987 (due pareggi di fila in Serie A in quel caso).
Il Napoli ha pareggiato due partite consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal giugno 2020: 1-1 in casa nella semifinale di ritorno contro l’Inter e 0-0 in finale contro la Juventus (trofeo poi vinto ai calci di rigore, con Gennaro Gattuso in panchina).
Tra i giocatori di Serie A, solamente Federico Dimarco (10 - 4G+6A) e Nikola Krstovic (otto - 6A+2A) hanno preso parte a più reti tra tutte le competizioni nel 2026 rispetto a Martin Baturina: sette (al pari di Jonathan David), frutto di quattro reti e tre assist.
Nella stagione in corso, il Napoli ha concesso ben 11 rigori tra tutte le competizioni, lo stesso numero di penalty affrontati sommando le due annate precedenti: sei nel 2023/24 e cinque nel 2024/25.
Tra i giocatori attualmente in Serie A che hanno collezionato meno di 10 presenze da titolari in questa stagione tra tutte le competizioni, soltanto Martin Baturina (nove) ha preso parte a più gol di Antonio Vergara: cinque (al pari di Lazar Samardzic, Mattia Felici e Cristian Volpato), frutto di tre reti e due assist.
Rasmus Højlund (doppietta contro il Genoa e assist contro il Como) ha preso parte ad almeno una rete per due presenze consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta con la maglia del Napoli, la prima dallo scorso ottobre (due reti contro lo Sporting CP in Champions League e marcatura contro il Genoa in Serie A).
Máximo Perrone ha raggiunto il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con il Como: 47 di queste sono arrivate in Serie A, tre in Coppa Italia.

Coppa Italia, Napoli-Como: le foto del match del Maradona

1 di 22
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

coppa italia
napoli
como
conte
fabregas

Ultimi video

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:31
46' | Gol di Vergara (Napoli-Como 1-1)

Napoli-Como 1-1: il pareggio firmato da Vergara

00:42
Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

04:16
39' | Gol di Baturina (Napoli-Como 0-1)

Napoli-Como 0-1: Baturina firma il vantaggio su rigore

03:22
Manna: "Teniamo molto a questa competizione"

Manna: "Teniamo molto a questa competizione"

01:29
Ludi: "Dove arriveremo? La nostra ambizione è illimitata"

Ludi: "Dove arriveremo? La nostra ambizione è illimitata"

20:44
Italiano: "Partita importantissima per noi"

Italiano: "Partita importantissima per noi"

02:42
DICH ITALIANO PRE LAZIO 10-02 DICH

Italiano: "Teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, cercheremo di sfruttare il fattore campo"

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

00:26
Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:23
Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

I più visti di Coppa Italia

DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

DICH ITALIANO PRE LAZIO 10-02 DICH

Italiano: "Teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, cercheremo di sfruttare il fattore campo"

Napoli, prudenza su McTominay e novità obbligate: così Conte sfida il Como e il tabù Coppa Italia

Coppa Italia, il tabellone: Inter e Atalanta aspettano Napoli-Como e Bologna-Lazio

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:13
Non c'è pace per ter Stegen: altro infortunio e Mondiale a rischio
21:19
Serie B, spettacolare Sampdoria-Palermo: 3-3
19:13
Bari, Longo: "Contro lo Spezia in campo una squadra che avrà fame"
18:15
Torino, infortunio per Obrador: il comunicato del club
 Stefano Sensi
17:00
Stefano Sensi rinasce a Cipro: gol, assist e la nuova sfida con Camoranesi