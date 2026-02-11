Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Como: Butez vanifica la serata magica di Vergara

Vergara 7,5 - Ecco un ragazzo sul quale Antonio Conte punterà sempre, perché pur essendo stato schierato in un ruolo diverso dal recente passato, è completamente focalizzato sui suoi compiti e si fa trovare praticamente ovunque. Anche in zona-gol, come quando vola via per appoggiare con freddezza in porta il pallone che vale l'1-1 all'inizio del secondo tempo.