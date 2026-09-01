Milan, la difesa resta così: il Lecce non apre per Tiago Gabriel

Il Milan voleva acquistare un difensore nelle ultime ore di mercato e aveva concentrato le sue attenzioni su Tiago Gabriel. La trattativa, che sembrava poter decollare in mattinata, si è complicata col passare delle ore perché il Lecce non ha abbassato le pretese economiche, fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni. Il Milan non ha più rilanciato e il Lecce non ha fatto sconti: ecco perché l'affare è saltato nel tardo pomeriggio.