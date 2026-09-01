Milan, la difesa resta così: il Lecce non apre per Tiago Gabriel

Il Milan voleva acquistare un difensore nelle ultime ore di mercato e aveva concentrato le sue attenzioni su Tiago Gabriel. La trattativa, che sembrava poter decollare in mattinata, si è complicata col passare delle ore perché il Lecce non ha abbassato le pretese economiche, fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni. Il Milan non ha più rilanciato e il Lecce non ha fatto sconti: ecco perché l'affare è saltato nel tardo pomeriggio.
La volontà di Tiago Gabriel
Tiago Gabriel aveva detto chiaramente di volere il Milan e c'era un dettaglio da non sottovalutare: Jorge Mendes. Il super agente, dopo Gonçalo Ramos e Diego Moreira, poeteva favorire l'affare per i rossoneri ma il muro salentino si è rivelato troppo alto. Un peccato per Amorim, anche in considerazione del recente infortunio - anche se non preoccupante - di Gabbia.
Tomori torna in Premier?
Fikayo Tomori resta uno dei nomi considerati cedibili e fuori progetto. Il difensore inglese nelle ultime ore avrebbe aperto al Fulham e potrebbe tornare in Premier League. Visto il contratto in scadenza nel 2027, i club stanno lavorando su un trasferimento a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro e il difensore si trova a Londra con i suoi agenti per trattare.
Fofana va al Lione
Nel frattempo, è fatta per la cessione di Youssouf Fofana all'Olympique Lione con la formula del prestito oneroso a due milioni e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il centrocampista ha già accettato la destinazione.