MANOVRE ROSSONERE

Milan, la difesa resta così: il Lecce non apre per Tiago Gabriel

I salentini chiedevano 25/30 milioni per il difensore brasiliano, il Milan non si è spinto oltre i 20. Fofana al Lione, c'è il Fulham per Tomori

01 Set 2026 - 17:53
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Il Milan voleva acquistare un difensore nelle ultime ore di mercato e aveva concentrato le sue attenzioni su Tiago Gabriel. La trattativa, che sembrava poter decollare in mattinata, si è complicata col passare delle ore perché il Lecce non ha abbassato le pretese economiche, fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni. Il Milan non ha più rilanciato e il Lecce non ha fatto sconti: ecco perché l'affare è saltato nel tardo pomeriggio.

La volontà di Tiago Gabriel

 Tiago Gabriel aveva detto chiaramente di volere il Milan e c'era un dettaglio da non sottovalutare: Jorge Mendes. Il super agente, dopo Gonçalo Ramos e Diego Moreira, poeteva favorire l'affare per i rossoneri ma il muro salentino si è rivelato troppo alto. Un peccato per Amorim, anche in considerazione del recente infortunio - anche se non preoccupante - di Gabbia.

Tomori torna in Premier?

 Fikayo Tomori resta uno dei nomi considerati cedibili e fuori progetto. Il difensore inglese nelle ultime ore avrebbe aperto al Fulham e potrebbe tornare in Premier League. Visto il contratto in scadenza nel 2027, i club stanno lavorando su un trasferimento a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro e il difensore si trova a Londra con i suoi agenti per trattare.

Fofana va al Lione

 Nel frattempo, è fatta per la cessione di Youssouf Fofana all'Olympique Lione con la formula del prestito oneroso a due milioni e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il centrocampista ha già accettato la destinazione. 

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