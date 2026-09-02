Inter, clamoroso Ausilio: non c'è accordo sul rinnovo. Si va verso la risoluzione

Una vita passata all'Inter: da segretario delle giovanili fino a direttore sportivo della prima squadra attraversando alti, bassi e perfino tre cambi di proprietà. Ausilio ha scalato la piramide nerazzurra. E l'ha fatto facendo parlare sempre il suo lavoro. Cresciuto all'ombra di Marco Branca, è diventato direttore sportivo dell'Inter nel 2014. Da quel momento ha vinto 3 Scudetti, 3 coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. L'Inter di oggi, da anni universalmente riconosciuta come la migliore squadra in Italia, è una sua creatura.