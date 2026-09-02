McTominay: "L'operazione non è un problema. Napoli più forte dell'Inter. Real? Se Mou mi chiamasse..."

"Dobbiamo andare con la convinzione di vincere, lo abbiamo già fatto in passato e non vedo perché non dovremmo rifarlo. Non mi siederei mai qui a dire che altri sono migliori di noi, che hanno giocatori più forti, perché non è così che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezza. Un giocatore che gli toglierei è Lautaro, perché segna tanti gol".