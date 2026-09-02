De Roon saluta l'Atalanta sui social: "Alla Roma perchè voglio chiudere giocando"

"Ho accettato un cambio di società perché voglio chiudere giocando. Sento di avere ancora tanto da dare ad alto livello e purtroppo sono rimasto fuori dal nuovo progetto dell'Atalanta. E poi ho scelto chi mi ha cambiato la vita calcistica". Così Marten de Roon, passato alla Roma del suomentore Gian Piero Gasperini, s'è giustificato in un lungo videomessaggio rivolto ai tifosi nerazzurri introdotto dal titolo significativo 'Solo un arrivederci, Bergamo'. "E' difficile anche per voi, che mi avete sostenuto fin dal primo giorno, permettendomi di vivere una favola in cui sono stato tra i protagonisti. Mi avete dato amore, emozioni e senso di appartenenza - la premessa del messaggio letto dal centrocampista olandese mentre scorrono immagini della sua esperienza bergamasca -. Per sempre mi definisco un bergamasco olandese. A Bergamo ho costruito una vita e ho vissuto i miei anni più belli insieme a voi. Sarà sempre casa mia". E ancora: "Sono stati dieci anni indimenticabili, con ricordi che porterò con me per il resto della mia vita, con la magica notte di Dublino dell'Europa League, il primo trofeo europeo di Bergamo. Ringrazio di cuore tutte le persone di questo club, di questa famiglia, tutti coloro che lavorano dietro le quinte, tutti i miei compagni". C'è anche un momento di commozione per la pandemia di Covid-19: "Conservo il ricordo anche del periodo terribile e doloroso che questa città ha sofferto e soprattutto di come insieme all'Atalanta sia riuscita a rialzarsi. Unita: città, club, risultati, appartenenza", afferma De Roon. Che conclude con l'arrivederci: "Ho rappresentato i valori di questo club anche fuori dal campo. Ho cercato di essere un esempio per i miei compagni, per i tifosi, per tutti quei bambini che giocano a calcio e sognano, per le mie figlie. Bergamo rimarrà sempre parte della mia vita, un giorno tornerò. Grazie, Marten".