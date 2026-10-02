Leclerc svetta nelle Libere 2 di Sepang, Antonelli e la Mercedes con l'affanno

Sesto tempo per Oscar Piastri con l'altra McLaren. L'australiano precede le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, alle prese con una prima giornata di attività a Sepang piuttosto complicata, probabilmente anche dalla necessità di capire a fondo la gran mole di aggiornamenti portati a Sepang sulle Frecce d'Argento, in questa occasione "sporcate" di verde Petronas sulla parte frontale in omaggio allo sponsor tecnico del team. Il ritardo dalla vetta di George e Kimi si aggira sul mezzo secondo: per la precisione 492 millesimi per l'inglese (recente vincitore a Baku), 532 per il leader italiano del Mondiale. Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls e Pierre Gasly con la Alpine chiudono la top ten, alle cui soglie si ferma Arvid Lindblad, undicesimo con l'altra V-Carb e gravato domenica di un monte-penalità tecniche da trenta posizioni che lo confina già in ultima fila. Dodicesimo e tredicesimo tempo per le due Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Turno movimentato per il brasiliano, prima ostacolato da Hamilton che non lo vede arrivare, poi protagonista di un passaggio con l'intera vettura su un cordolo e la necessità di controllare il fondo della monoposto.