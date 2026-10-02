Leclerc svetta nelle Libere 2 di Sepang, Antonelli e la Mercedes con l'affanno
Il leader del Mondiale non va oltre l'ottavo tempo alle spalle del compagno di squadra Russelldi Stefano Gatti
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La Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo da un minuto, 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nelle FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad otto millesimi dall'olandese. Il timore della pioggia imminente (che poi in realtà non arriva) spinge la totalità delle squadre a dedicare gran parte della sessione alla simulazione del passo gara. Alle spalle di Leclerc c'è Isack Hadjar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Da notare che il franco-algerino pagherà al via del Gran Premio una penalità da cinque posizioni per la sostituzione del motore endotermico. Lando Norris risale dalle secche delle FP1 (tredicesimo) fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen (+0.257). Lewis Hamilton sigilla la top five con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
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Sesto tempo per Oscar Piastri con l'altra McLaren. L'australiano precede le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, alle prese con una prima giornata di attività a Sepang piuttosto complicata, probabilmente anche dalla necessità di capire a fondo la gran mole di aggiornamenti portati a Sepang sulle Frecce d'Argento, in questa occasione "sporcate" di verde Petronas sulla parte frontale in omaggio allo sponsor tecnico del team. Il ritardo dalla vetta di George e Kimi si aggira sul mezzo secondo: per la precisione 492 millesimi per l'inglese (recente vincitore a Baku), 532 per il leader italiano del Mondiale. Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls e Pierre Gasly con la Alpine chiudono la top ten, alle cui soglie si ferma Arvid Lindblad, undicesimo con l'altra V-Carb e gravato domenica di un monte-penalità tecniche da trenta posizioni che lo confina già in ultima fila. Dodicesimo e tredicesimo tempo per le due Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Turno movimentato per il brasiliano, prima ostacolato da Hamilton che non lo vede arrivare, poi protagonista di un passaggio con l'intera vettura su un cordolo e la necessità di controllare il fondo della monoposto.
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Fernando Alonso è quindicesimo nel panino delle due Haas-Ferrari, con l'ormai separato in casa Esteban Ocon come già in FP1 più veloce del compagno di squadra Oliver Bearman. Diciassettesimo tempo per Carlos Sainz sulla Williams-Mercedes davanti all'altra Aston Martin di Lance Stroll. Valtteri Bottas con la Williams precede Alexander Albon (Williams). Sergio Perez (Williams) e Franco Colapinto occupano le due ultime caselle della classifica. L'argentino pagherà quindici posizioni di penalità in griglia per sostituzione del motore endotermico (dieci posizioni) e per l'incidente di Baku (cinque) che ha coinvolto il compagno di squadra Gasly e il campione del mondo Norris.