Milan, Pulisic: "Sono molto felice qui e spero di restare"

"È stato uno strano inizio di stagione, volevo giocare subito ma ci è voluto tempo. Col Lecce ho segnato uno dei miei gol più belli, non ho capito quanto fosse difficile finché non l’ho rivisto". In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha parlato con i giornalisti presenti di diversi argomenti, a partire dal soprannome: "Capitan America? Non lo so, i media mi chiamano così, non mi dà fastidio ma mi interessa poco. È tornato vero Pulisic? Mi sono sempre sentito bene, non c’entravano i gol, però sicuramente ora mi sento meglio e spero di andare avanti così".
Poi su Amorim: "Abbiamo un buon rapporto, tutti stiamo imparando come vuole giocare e sono molto positivo per ciò che è successo finora, l’ultima è stata credo la migliore partita che abbiamo fatto"
Il Rinnovo del contratto in scadenza nel 2028? "Sono molto felice qui e spero di restare qui, ne parleremo presto ma ora penso solo a giocare.
Gonçalo Ramos? "Giocare con lui è fantastico, aiuta tantissimo la squadra, corre per 90’ senza fermarsi mai, conosco le sue qualità e non sono preoccupato: i gol arriveranno".
Su Musah: “Quest’anno ho visto che lui è migliorato tanto. Gioca molto bene, forse uno dei nostri migliori giocatori quest’anno. Ha giocato a centrocampo in nazionale, fisicamente è molto forte e anche per i dribbling che fa”.
Modric? "Ha 41 anni, è in gran forma, fa tutto alla grande, ha una grande passione in generale, ci sono tante cose che posso imparare da lui".
Tour de force da 9 partite in un mese? "Sono tornato al 100%, mi sento bene fisicamente, in queste settimane ho lavorato duramente e sono pronto per la parte più importante della stagione che sta iniziando. Voglio giocare".