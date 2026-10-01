L'INTERVISTA

Milan, Pulisic: "Sono molto felice qui e spero di restare"

L'americano: "Mi sento bene, in queste settimane ho lavorato duramente. Il gol al Lecce uno dei più belli"

01 Ott 2026 - 18:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"È stato uno strano inizio di stagione, volevo giocare subito ma ci è voluto tempo. Col Lecce ho segnato uno dei miei gol più belli, non ho capito quanto fosse difficile finché non l’ho rivisto". In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha parlato con i giornalisti presenti di diversi argomenti, a partire dal soprannome: "Capitan America? Non lo so, i media mi chiamano così, non mi dà fastidio ma mi interessa poco. È tornato vero Pulisic? Mi sono sempre sentito bene, non c’entravano i gol, però sicuramente ora mi sento meglio e spero di andare avanti così".

Poi su Amorim: "Abbiamo un buon rapporto, tutti stiamo imparando come vuole giocare e sono molto positivo per ciò che è successo finora, l’ultima è stata credo la migliore partita che abbiamo fatto"

Il Rinnovo del contratto in scadenza nel 2028? "Sono molto felice qui e spero di restare qui, ne parleremo presto ma ora penso solo a giocare.

Gonçalo Ramos? "Giocare con lui è fantastico, aiuta tantissimo la squadra, corre per 90’ senza fermarsi mai, conosco le sue qualità e non sono preoccupato: i gol arriveranno".

Su Musah: “Quest’anno ho visto che lui è migliorato tanto. Gioca molto bene, forse uno dei nostri migliori giocatori quest’anno. Ha giocato a centrocampo in nazionale, fisicamente è molto forte e anche per i dribbling che fa”.

Modric? "Ha 41 anni, è in gran forma, fa tutto alla grande, ha una grande passione in generale, ci sono tante cose che posso imparare da lui".

Tour de force da 9 partite in un mese? "Sono tornato al 100%, mi sento bene fisicamente, in queste settimane ho lavorato duramente e sono pronto per la parte più importante della stagione che sta iniziando. Voglio giocare".

Leggi anche
Camarda

Camarda, la rinascita parte da qui: oggi vuole mandare un messaggio ad Amorim

milan
pulisic
rinnovo

Ultimi video

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

00:51
Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

01:19
Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

01:54
Il Frosinone vola alto

Il Frosinone vola alto

02:04
Rinascimento viola

Rinascimento viola

01:31
Roma, non solo Dybalen

Roma, non solo Dybalen

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

I più visti di Milan

CLIP SOCIAL WEAH "CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI" 30/09 SRV

Weah 60 anni, così è nato il tormentone: "Ciao a tutti, belli e brutti"

Alexis Saelemaekers

La caviglia tradisce Saelemaekers in allenamento: esami per capire l'entità dell'infortunio

Avere un pezzo di San Siro a casa: l'idea di Inter e Milan sui seggiolini da demolire

Cardinale, primo bilancio in rosso dopo tre anni: pesa l'addio alla Champions, ma i ricavi commerciali...

Alexis Saelemaekers

Saelemaekers può farcela per il Sassuolo, ma Amorim studia comunque il piano B: gli scenari

Luka Modric

Milan, Modric è il problema che diventa soluzione: e ora insidia il record di Costacurta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:17
Velasco: "Quando l'Italia gioca male bisogna tifare più forte, non fischiare"
19:03
Torneo in Croazia: terza vittoria di fila per l'Italia U19
19:02
Torino, l'attore Adam Sandler posa con la maglia granata
18:46
Caso Negreira: Real Madrid invia documenti a Uefa, per Barça "non è nuova inchiesta"
17:57
Italia-Armenia U21, le formazioni ufficiali