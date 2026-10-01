Milan, Pulisic: "Sono molto felice qui e spero di restare"

"È stato uno strano inizio di stagione, volevo giocare subito ma ci è voluto tempo. Col Lecce ho segnato uno dei miei gol più belli, non ho capito quanto fosse difficile finché non l’ho rivisto". In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha parlato con i giornalisti presenti di diversi argomenti, a partire dal soprannome: "Capitan America? Non lo so, i media mi chiamano così, non mi dà fastidio ma mi interessa poco. È tornato vero Pulisic? Mi sono sempre sentito bene, non c’entravano i gol, però sicuramente ora mi sento meglio e spero di andare avanti così".