ARGENTINA

Osvaldo, la rivolta della famiglia: "Scritte tante falsità sul suo stato, chiediamo rispetto"

L'ex attaccante resta sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva

30 Set 2026 - 14:13
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Daniel Osvaldo © afp

Daniel Osvaldo © afp

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni di salute di Daniel Osvaldo a tre giorni dall'annuncio del suo ricovero: è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'infezione che ha causato un versamento pleurico. Dopo la dichiarazione della famiglia secondo cui "sta bene ed è vigile", è stato diffuso un nuovo comunicato che fornisce ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l'equipe medica - come riporta la stampa locale - ha eseguito una procedura per disinfettare la zona interessata e l'ex attaccante rimane sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva.

La famiglia ha criticato la diffusione di "numerose notizie errate e allarmanti, prive di qualsiasi verifica dei fatti". In particolare, ha respinto le affermazioni secondo cui Osvaldo sarebbe arrivato al centro sanitario in condizioni di indigenza, che gli fosse stata asportata parte di un polmone o che soffrisse di problemi alle gambe. Ha inoltre negato che le sue condizioni fossero una conseguenza dell'abuso di sostanze. "Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel condividere o ripubblicare informazioni, tenendo sempre presente che dall'altra parte ci sono persone care che soffrono" ha concluso la famiglia.

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