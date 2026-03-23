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Grave lutto per Igor Tudor: scompare il padre durante la gara del Tottenham

Tragedia personale per l'ex Juve Igor Tudor: il padre Marco è morto durante il match contro il Nottingham Forest. Assente in conferenza

23 Mar 2026 - 12:00
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Lutto per Igor Tudor: il papà Marco è morto proprio durante il match che il Tottenham ha perso contro il Nottingham Forest. Dopo la sconfitta per 3-0, che lascia gli Spurs a un solo punto dalla zona salvezza, l'ex allenatore della Juventus non si era presentato in sala stampa per la consueta conferenza dopo aver appreso la notizia pochi istanti dopo il triplice fischio finale.

L'assistente Bruno Saltor che aveva detto: "Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso, è una questione personale e ovviamente è un momento difficile per lui". Sportske Novosti, uno dei principali quotidiani croati, ha poi confermato la morte di Marco Tudor.

Tudor è arrivato al Tottenham a febbraio dopo l'esonero di Franck ma sin qui ha rimediato un solo punto, contro il Liverpool, nelle cinque partite giocate (quattro gol fatti e 13 subiti), ed è stato eliminato dalla Champions League. L'ultima vittoria in Premier League degli Spurs risale a dicembre.

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