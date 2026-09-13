Goggia, giallo sul rientro dall'Argentina: "Sintomi da virus, tra le ipotesi anche l'hantavirus"

Un forte malessere dovuto forse a un virus ha costretto Sofia Goggia a interrompere in anticipo la preparazione sulle nevi di Ushuaia. Ieri la sciatrice azzurra ha accusato un'intensa spossatezza e una debolezza prolungata, spingendo lo staff a disporre il rientro immediato in Italia per esami clinici approfonditi. Sofia ha quindi lasciato la Terra del Fuoco in accordo con la Commissione medica della FISI guidata dal dottor Andrea Panzeri. Il quadro non presenta traumi o infortuni di natura fisica, ma la persistenza dei sintomi ha reso impossibile il proseguimento degli allenamenti in quota.