sci

Goggia, giallo sul rientro dall'Argentina: "Sintomi da virus, tra le ipotesi anche l'hantavirus"

Sofia Goggia torna in Italia dopo il malore: tra le ipotesi anche sintomi da virus. A rischio il primo gigante di Soelden?

13 Set 2026 - 08:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un forte malessere dovuto forse a un virus ha costretto Sofia Goggia a interrompere in anticipo la preparazione sulle nevi di Ushuaia. Ieri la sciatrice azzurra ha accusato un'intensa spossatezza e una debolezza prolungata, spingendo lo staff a disporre il rientro immediato in Italia per esami clinici approfonditi. Sofia ha quindi lasciato la Terra del Fuoco in accordo con la Commissione medica della FISI guidata dal dottor Andrea Panzeri. Il quadro non presenta traumi o infortuni di natura fisica, ma la persistenza dei sintomi ha reso impossibile il proseguimento degli allenamenti in quota.

Quali sono le ipotesi sulle cause del malore?

 In mancanza di comunicazioni ufficiali, si sono già fatte le prime ipotesi: si parte da una "semplice" spossatezza a causa di un allenamento troppo intensivo fino alle voci su un'infezione virale che avrebbe debilitato la sciatrice negli ultimi giorni di permanenza in Sudamerica.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha spiegato come lo stop di due o tre giorni non sia bastato a far riassorbire la stanchezza, lasciando aperta la porta a diversi scenari diagnostici, compreso il timore di un contagio da hantavirus. Un'ipotesi legata alle specificità del territorio locale e a recenti precedenti registrati nella zona portuale di Ushuaia. Gli esami medici a Milano dovranno chiarire la natura esatta del malore per escludere complicazioni e impostare la terapia corretta.

Come cambia il programma verso l'inizio di stagione?

 Il contrattempo complica l'avvicinamento al primo appuntamento della Coppa del Mondo 2026/27, fissato per il 24 ottobre sul ghiacciaio di Soelden. Con diversi giorni di allenamento persi e le stalle azzurre alle prese con vari stop individuali, la presenza di Goggia al cancelletto di partenza del gigante inaugurale resta in dubbio.

Il rientro anticipato ha costretto la sciatrice a rivedere la tabella di marcia concordata con il nuovo staff tecnico. L'obiettivo primario resta recuperare la piena idoneità fisica prima di pianificare il rientro in pista e puntare ai traguardi stagionali, tra cui spiccano i Mondiali di Crans Montana.

I giornali sportivi: domenica 13 settembre 2026

1 di 31
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

sofia goggia
malore
virus
condizioni

Ultimi video

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

00:18
DICH BRIGNONE POST RITORNO SULLE PISTE PER SITO 30/7 DICH

Brignone e il ritorno sulla neve: "Mi mancava, sono felice"

00:37
MCH LINDSEY VONN SEXY MCH

Met Gala, abito super sexy per Lindsey Vonn

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

01:00
DICH FRANZONI 13/3 DICH

Franzoni: "Sono molto soddisfatto per la costanza nel finale di stagione"

00:46
SuperG da sogno

SuperG da sogno

00:40
DICH PIROVANO 7/3 DICH

Pirovano non ci crede: "Vissuti due giorni incredibilI"

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

I più visti di sci

Malore in Argentina per Sofia Goggia: costretta a rientrare subito in Italia

Oakley, arriva il casco da sci rivoluzionario

Accusa shock dal padre di Franzoso: "Per gli allenatori della Fisi era il frocetto di Sestriere"

L'ex Valanga azzurra De Chiesa: "Quando la mia ex mi sparò in faccia, sono vivo per miracolo"

DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

MCH LINDSEY VONN SEXY MCH

Met Gala, abito super sexy per Lindsey Vonn

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:10
Aprilia si veste di "bianco Villenevue" a Misano per festeggiare la Vespa
10:05
Bologna, retroscena Amondarain: ha rinunciato ai soldi per amore dell'Estudiantes
10:04
Il Tottenham non va: zero vittorie e zero gol segnati. Ma De Zerbi: "In Italia sarei considerato il migliore..."
09:57
Milan, la panchina è una manna dal cielo: chi entra risolve le partite. E Amorim: "Guardate che non sono pazzo..."
09:44
Europa League: Juventus, allo Stadium arriverà un Nec in forte crisi