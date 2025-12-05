Roberto Baggio e i Mondiali: "Spero che l'Italia ci sia". Il ricordo di USA '94 e il nuovo format

Baggio ha sottolineato l'importanza della qualificazione non solo per il movimento calcistico, ma per le comunità italiane all'estero: "Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo. Il mio desiderio è che ci sia, per non deludere tutte queste persone piene di passione e amore per i nostri colori".