Roberto Baggio e i Mondiali: "Spero che l'Italia ci sia". Il ricordo di USA '94 e il nuovo format

Roberto Baggio alla FIFA: l'augurio per l'Italia ai Mondiali 2026, il ricordo agrodolce di USA '94 e il parere sul nuovo format a 48 squadre

di Stefano Fiore
05 Dic 2025 - 17:05

Il Divin Codino torna a parlare e lo fa toccando le corde più sensibili dei tifosi azzurri. Intervistato dalla FIFA, Roberto Baggio ha espresso il suo più grande desiderio in vista dei prossimi Mondiali 2026, che si disputeranno nuovamente in Nord America (USA, Canada e Messico): rivedere la Nazionale italiana protagonista.

L'augurio per l'Italia: "Non deluda i connazionali"

 Baggio ha sottolineato l'importanza della qualificazione non solo per il movimento calcistico, ma per le comunità italiane all'estero: "Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo. Il mio desiderio è che ci sia, per non deludere tutte queste persone piene di passione e amore per i nostri colori".

Il ritorno negli USA: il ricordo agrodolce del 1994

 Il ritorno del Mondiale negli Stati Uniti evoca inevitabilmente i ricordi di USA '94, un torneo che vide Baggio trascinare l'Italia fino alla finale di Pasadena, decisa poi ai rigori contro il Brasile. Un'esperienza definita "fantastica e indimenticabile" dal fuoriclasse, nonostante l'epilogo amaro. "È stato un momento fantastico... a parte l’atto finale, dove sono stato protagonista, ma in modo negativo. Per me è stato qualcosa di meraviglioso, unico, lo ricorderò per tutta la mia vita".

Baggio ha poi lanciato un messaggio alla nuova generazione: "Spero che tutti possano viverle con la passione che avevamo noi, sapendo che non torneranno più. Ognuno dovrà dare il 100% per non avere rimpianti".

Il parere sul Mondiale a 48 squadre

 Infine, l'ex numero 10 ha promosso la rivoluzione del format voluta dalla FIFA, che vedrà l'allargamento a 48 squadre: "Credo che sia un’opportunità molto importante. La cosa bella è che ci saranno così tante nuove squadre che potranno far parte dell’evento".

