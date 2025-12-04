Logo SportMediaset

Sinner e Laila, la coppia d'oro al Billionaire di Dubai. Lo scatto di Jannik con Briatore e Alonso

Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026.

di Stefano Fiore
04 Dic 2025 - 12:48

Prima di tornare a impugnare la racchetta per la nuova stagione, Jannik Sinner ha dato ufficialmente il via alla sua trasferta negli Emirati con una serata all'insegna del glamour. Il numero 2 al mondo, atterrato a Dubai dopo le vacanze alle Maldive, è stato protagonista di una cena di gala all'esclusivo Billionaire, accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic.

La serata extralusso: Briatore e l'incontro con Fernando Alonso

 La coppia ha trascorso la serata nel ristorante extralusso di proprietà di Flavio Briatore posizionato al 61° piano del Mandarin Oriental Downtown. Il team principal dell'Alpine ha condiviso sui social uno scatto che ha subito fatto il giro del web, immortalando un tavolo di soli campioni: insieme a Sinner e Briatore, infatti, c'era anche il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, anch'egli ospite del locale. Una riunione di stelle dello sport con Laila Hasanovic (pur non comparendo in nessuna foto) sempre al fianco del tennista azzurro.

© instagram

© instagram

Dubai tra preparazione 2026 e Formula 1

 La scelta di Dubai non è casuale per Sinner. La metropoli offre condizioni climatiche ideali, simili a quelle dell'Australia, e strutture al top per iniziare la preparazione alla stagione 2026. Ma prima del sudore in campo, c'è ancora spazio per i motori: la vicinanza con Abu Dhabi permetterà a Sinner di essere uno degli ospiti d'onore al gran finale della stagione di F1, in veste di global ambassador del marchio.

Jannik Sinner a Dubai con Laila Hasanovic: l'indizio social svela la fine delle vacanze e l'inizio della preparazione

1 di 68
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

