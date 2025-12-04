Sinner e Laila, la coppia d'oro al Billionaire di Dubai. Lo scatto di Jannik con Briatore e Alonso

Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026.di Stefano Fiore
Prima di tornare a impugnare la racchetta per la nuova stagione, Jannik Sinner ha dato ufficialmente il via alla sua trasferta negli Emirati con una serata all'insegna del glamour. Il numero 2 al mondo, atterrato a Dubai dopo le vacanze alle Maldive, è stato protagonista di una cena di gala all'esclusivo Billionaire, accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic.
La coppia ha trascorso la serata nel ristorante extralusso di proprietà di Flavio Briatore posizionato al 61° piano del Mandarin Oriental Downtown. Il team principal dell'Alpine ha condiviso sui social uno scatto che ha subito fatto il giro del web, immortalando un tavolo di soli campioni: insieme a Sinner e Briatore, infatti, c'era anche il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, anch'egli ospite del locale. Una riunione di stelle dello sport con Laila Hasanovic (pur non comparendo in nessuna foto) sempre al fianco del tennista azzurro.
La scelta di Dubai non è casuale per Sinner. La metropoli offre condizioni climatiche ideali, simili a quelle dell'Australia, e strutture al top per iniziare la preparazione alla stagione 2026. Ma prima del sudore in campo, c'è ancora spazio per i motori: la vicinanza con Abu Dhabi permetterà a Sinner di essere uno degli ospiti d'onore al gran finale della stagione di F1, in veste di global ambassador del marchio.