Sinner e Laila, la coppia d'oro al Billionaire di Dubai. Lo scatto di Jannik con Briatore e Alonso

La coppia ha trascorso la serata nel ristorante extralusso di proprietà di Flavio Briatore posizionato al 61° piano del Mandarin Oriental Downtown. Il team principal dell'Alpine ha condiviso sui social uno scatto che ha subito fatto il giro del web, immortalando un tavolo di soli campioni: insieme a Sinner e Briatore, infatti, c'era anche il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, anch'egli ospite del locale. Una riunione di stelle dello sport con Laila Hasanovic (pur non comparendo in nessuna foto) sempre al fianco del tennista azzurro.