Lazio da record, Napoli shock e Como a tutta velocità: come cambiano corsa scudetto e Champions

La Serie A 2026/27 ha completato il suo primo 'quarto' di percorso, e le proiezioni matematiche stanno riscrivendo i confini delle scorse stagioni. Se l'anno scorso l'Inter ha dominato il campionato chiudendo da Campione d'Italia con una media di 2,29 punti a partita, questo avvio di stagione sta polverizzando ogni precedente parametro, rendendo la corsa per l'Europa e per il titolo un thriller serratissimo. Complessivamente la media del gruppo di testa è salita verticalmente, passando da 2,125 a ben 2,5 punti a partita. Mentre un anno fa la classifica era cortissima e livellata verso il basso, oggi si vola a medie da scudetto record.