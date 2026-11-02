Inter, confronto Chivu-giocatori ad Appiano: i retroscena e cosa si sono detti

Confronto nello spogliatoio dell'Inter all'indomani del ko nel derby contro il Milan: il tecnico Cristian Chivu ha chiamato a raccolta la squadra ad Appiano Gentile, chiedendo a ciascun calciatore di analizzare apertamente i problemi e le criticità di questo avvio di stagione.
Il summit, svolto in un clima di dialogo costruttivo e privo di tensioni o litigi, ha visto l'allenatore pretendere la fine dei regali concessi agli avversari e una reazione immediata sul campo, andando oltre i soliti confronti verbali che perdono efficacia se non sono seguiti dai fatti.
Dal canto loro, i senatori nerazzurri - con Nicolò Barella in testa - hanno rassicurato lo staff di non aver affatto smarrito la fame di vittoria che soltanto cinque mesi fa aveva portato in bacheca scudetto e Coppa Italia; un'inversione di rotta attesa già a partire dalle imminenti sfide contro Feyenoord in Europa e Como in campionato.