Inter, confronto Chivu-giocatori ad Appiano: i retroscena e cosa si sono detti

Confronto ad Appiano Gentile dopo il derby: Chivu chiede i fatti e la squadra assicura di non aver perso la fame di vittoria

02 Nov 2026 - 12:49
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Cristian Chivu © italyphotopress

Cristian Chivu © italyphotopress

Confronto nello spogliatoio dell'Inter all'indomani del ko nel derby contro il Milan: il tecnico Cristian Chivu ha chiamato a raccolta la squadra ad Appiano Gentile, chiedendo a ciascun calciatore di analizzare apertamente i problemi e le criticità di questo avvio di stagione.

Il summit, svolto in un clima di dialogo costruttivo e privo di tensioni o litigi, ha visto l'allenatore pretendere la fine dei regali concessi agli avversari e una reazione immediata sul campo, andando oltre i soliti confronti verbali che perdono efficacia se non sono seguiti dai fatti.

Dal canto loro, i senatori nerazzurri - con Nicolò Barella in testa - hanno rassicurato lo staff di non aver affatto smarrito la fame di vittoria che soltanto cinque mesi fa aveva portato in bacheca scudetto e Coppa Italia; un'inversione di rotta attesa già a partire dalle imminenti sfide contro Feyenoord in Europa e Como in campionato.

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