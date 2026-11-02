Sala: "Con uno stadio bello Milano può concorrere a finale Europei 2032"

Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan realizzato da Foster e Manica "mi sembra un buon progetto. Adesso il problema per me invece, andando al di là del bello, è il fatto che si proceda per non far perdere a Milano gli Europei del 2032, a me interessa veramente questo perché sarebbe una disdetta". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di iscrizione dei nuovi illustri al Famedio del Cimitero monumentale. "Dirò di più, se ci fosse un nuovo stadio, come mi auguro un bello stadio, magari si può ambire anche alla finale - ha rimarcato Sala - . Che ci piaccia o non ci piaccia i nuovi stadi che stanno nascendo son tanti in Italia, è normale. E per cui mi chiedo cosa sarebbe stato per i milanesi vedere il nuovo stadio da Roma a Venezia, e a Milano no". Ci sono state delle polemiche per il fatto che è stato svelato presto il nome dello stadio che ad alcuni non è piaciuto, Generali Stadium. "Nessuno si è fatto la domanda, ma io me la faccio non sapendo esattamente le cose, ma un minimo di esperienza nel mondo del business ce l'ho - ha commentato Sala -. Generali comincia a contribuire alle società dal momento in cui lo stadio sarà pronto o prima? Non lo so, perché se comincia prima è ovvio che voglia che prima venga mostrato il suo nome. Anche da questo punto di vista bisogna essere un po' concreti. Poi, gli stadi nel mondo sono sponsorizzati", ha concluso.