Verona, ancora out Serdar. Vigilia tesa verso il Genoa

Prosegue a Peschiera (Verona) la preparazione dell'Hellas Verona in vista della delicata trasferta sul campo del Genoa, match che Zanetti ha scelto di non introdurre con la consueta conferenza stampa, segnale della tensione che accompagna l'appuntamento in Liguria. Il tecnico dovrà rinunciare ancora al capitano Suat Serdar: dopo le assenze contro Inter, Lecce e Parma, il centrocampista tedesco resterà fuori anche a Marassi, continuando il lavoro personalizzato e terapie per l'infortunio al ginocchio destro riportato a Como. In avanti si profila un possibile cambio: il deludente Orban potrebbe lasciare spazio a un profilo più offensivo come Mosquera, soluzione che garantirebbe maggiore incisività in un confronto già decisivo per la classifica.