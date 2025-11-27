Roma, Massara: "Franculino? Si fanno moltissimi nomi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Midtjylland di Europa League, Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato giallorosso e sul presunto interessamento per Franculino, centravanti dei danesi. Queste le parole del ds della Roma: "È un ottimo attaccante, ma il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare soltanto su uno. Si fanno moltissimi nomi in questo momento e molti di questi non sono neanche fattibili nel mercato di gennaio". Sul rinnovo di Dybala, Massara ha aggiunto: "C’è bisogno di un mese per vederlo e pensare alle strategie. L’ottima notizia è che recuperiamo Paulo, che ci darà una grande mano perché è sempre un' assenza pesante".