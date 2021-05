Inter, pace fatta tra Conte e Lautaro... a colpi di boxe

Clima decisamente disteso in casa nerazzurra dopo il battibecco di San Siro tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. I due, che evidentemente si sono chiariti in privato, si sono resi protagonisti di un divertente siparietto pubblicato in un video sui social nerazzurri: il tecnico leccese da una parte, l'attaccante argentino dall'altro, in un ring improvvisato, indossando dei guantoni da boxe e con Lukaku nel ruolo di annunciatore. Evidentemente il duro confronto di mercoledì sera è definitivamente archiviato...