Le Ducati del team Gresini a Misano ricordano Simoncelli

A Misano torna Gresini30Seasons e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Fermin Aldeguer saranno un totale tributo alla moto che accompagnò la tristemente breve carriera di Marco Simoncelli in MotoGP. Alla presenza di Paolo Simoncelli, Carmelo e Carlos Ezpeleta, Aldo Drudi e di tutto il Team Gresini capitanato da Nadia Padovani, questo pomeriggio sono state svelate le livree che saranno in pista questa domenica.