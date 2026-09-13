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MOTOGP

Le Ducati del team Gresini a Misano ricordano Simoncelli

13 Set 2026 - 10:35
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A Misano torna Gresini30Seasons e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Fermin Aldeguer saranno un totale tributo alla moto che accompagnò la tristemente breve carriera di Marco Simoncelli in MotoGP. Alla presenza di Paolo Simoncelli, Carmelo e Carlos Ezpeleta, Aldo Drudi e di tutto il Team Gresini capitanato da Nadia Padovani, questo pomeriggio sono state svelate le livree che saranno in pista questa domenica.

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