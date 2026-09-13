Bologna, retroscena Amondarain: ha rinunciato ai soldi per amore dell'Estudiantes

13 Set 2026 - 10:05
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Mikel Amondarain si è reso protagonista di un gesto d'altri tempi al momento di trasferirsi in Serie A, rinunciando alla quota economica di sua spettanza sulla cessione al Bologna per donarla all'Estudiantes de La Plata ed esprimere gratitudine verso la società che lo ha cresciuto.

Il centrocampista ventunenne di origini basche, approdato in Italia a fronte di un investimento da 8,5 milioni di euro versati dal club emiliano, ha scelto di rinunciare a diverse decine di migliaia di euro in favore delle casse dell'Estudiantes che lo ha ringraziato pubblicamente: "Il club ringrazia Mikel Amondarain per il suo prezioso gesto nei confronti dell’istituzione, cedendo parte della percentuale che gli spettava nell’ambito del suo trasferimento al Bologna".

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