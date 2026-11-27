"Spero di stare in testa al più lungo possibile. Parlare oggi di classifica è inutile. Io sono sincero, non sono bravo con le tabelle. Ho avuto un allenatore che è un fenomeno sulle tabelle, che è Max Allegri, lui fa tutti i calcoli. Io sono un disastro. Non mi ci metto proprio, per questo vivo alla giornata. So soltanto che domani andiamo a fare una partita difficile. In questo momento però bisogna pensare a fare risultati una gara alla volta e muovere la classifica". Rino Gattuso presenta così la trasferta della Lazio capolista a Torino. "Spero di continuare così, di essere bravi a perdere meno giocatori possibili, questo fa la differenza in un'annata. Avere tutti a disposizione e poter scegliere - ha proseguito nella conferenza stampa della vigilia - Queste sono le cose che mi auguro che possano andare al meglio".



Per la sfida con i granata Gattuso perde Taylor: "Non sarà della gara, ha avuto un problema contro il Lecce. Nella ripresa ha avuto un problemino, ha fatto risonanza, c'è un po' di edema, lunedì ne fa un'altra insieme a tutti gli altri infortunati. Noslin sta bene, Zac sta bene, ha fatto una settimana con noi. Gli altri li valutiamo lunedì. Non ci sarà nessun cambio di modulo, proseguiamo su questa strada. La partita di domani si sposa in modo perfetto per gli interpreti che abbiamo a disposizione in questo momento. La geometria e le giocate di Taylor non te le può dare nessuno in questo momento ma dobbiamo fare le cose che sappiamo". Sul ritorno dei tifosi allo stadio: "Per me è motivo di orgoglio. Prima volevo fare i complimenti a chi è venuto anche in queste ultime gare. Bisogna ringraziarli perché sono una componente importante".