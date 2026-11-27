Gonçalo Ramos è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo della sfida vinta in rimonta dal Milan per 4-2 sul campo dell'Olympiacos a causa di una forte contusione alla tibia sinistra rimediata in un contrasto con Lorenzo Pirola durante il primo tempo, e verrà rivalutato oggi a Milanello.
Nel post-gara, il tecnico Ruben Amorim ha chiarito che l'inserimento di Pulisic al posto del portoghese con Alphadjo Cisse avanzato a falso 9 è stato imposto dal problema fisico dell'attaccante: "No, non ho cambiato io la partita con il cambio. Ramos è uscito perché aveva dolore, il cambio era un cambio obbligato".
L'attaccante, già uscito in precedenza nella gara vinta col Frosinone per un leggero fastidio al polpaccio poi smaltito, era riuscito a dribblare Pirola venendo però colpito duramente sulla tibia, poi aveva stretto i denti zoppicando leggermente fino all'intervallo quando era stato sostituito.