Nel post-gara, il tecnico Ruben Amorim ha chiarito che l'inserimento di Pulisic al posto del portoghese con Alphadjo Cisse avanzato a falso 9 è stato imposto dal problema fisico dell'attaccante: "No, non ho cambiato io la partita con il cambio. Ramos è uscito perché aveva dolore, il cambio era un cambio obbligato".