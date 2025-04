Marsiglia, De Zerbi contro tutti dopo il ritiro a Roma: "Mi avete rotto le palle"

Una scelta sicuramente inusuale, frutto del clima "tossico" che, a detta di dirigenti e tecnici, sta montando intorno all'OM. Tutto questo nonostante la squadra sia ancora in corsa per gli obiettivi stagionali: "Ci stiamo giocando un posto in Champions League, un traguardo raggiunto soltanto tre volte negli ultimi 10 anni", ricorda e punge il tecnico ex Sassuolo, che poi entra nel dettaglio sulla scelta del ritiro in Italia: "Siamo andati a Roma perché non abbiamo trovato un impianto altrove. Siamo andati a Roma non per rinchiuderci come dentro un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions". Poi De Zerbi nel suo discorso cita anche il Papa, omaggiato anche da una delegazione del Marsiglia con un mazzo di fiori lascito a San Pietro: "Ho sempre fatto cose non catalogate, non potete mettermi dentro gli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti".