Il termine "sbarcare", spesso utilizzato in modo improprio, assume, d'ora in poi, un significato letterale per Ducati. Il mare non ha nulla a che vedere con le motociclette soltanto in apparenza: l'asfalto non è l'unico luogo dove le prestazioni, made in Italy, possono esprimersi. Se SACS Marine, Ducati e Pirelli uniscono le forse, il risultato è un maxi gommone da 1.500 CV.

Vola

Si chiama Pirelli 44 Ducati Edition ed è realizzato in soli 26 esemplari: chiaro riferimento all'anno di fondazione dell'azienda di motociclette, nata nel 1926. Niente motori V4 con distribuzione desmodronica, però, qui ci sono dei più "classici" Mercury (specialista americano) Racing da 1.500 CV. Per "volare" sull'acqua come in circuito. I tubolari sono realizzati con la stessa gomma degli pneumatici utilizzata per le competizioni, su cui è riprodotto il disegno del battistrada delle Diablo Supercorsa SP.

Dettagli unici

La collaborazione introduce una livrea specifica che richiama i colori e i loghi dell'azienda di Borgo Panigale. L'hard top è realizzato in fibra di carbonio mentre plancia comandi e sedili sono rivestiti in Alcantara. Sui motori sono state applicate delle appendici aerodinamiche ispirate direttamente dai mezzi della MotoGP, per distinguersi tra le onde (e magari affrontarle con più "precisione"). Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma è facile immaginarsi almeno 1 milione di euro.