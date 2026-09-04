City, Maresca: "Enzo Fernández? Lo spogliatoio continuava a chiedermi di lui"

04 Set 2026 - 16:50
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ENZO FERNANDEZ, CHELSEA, COSTO STIMATO: 100 MILIONI € © italyphotopress

ENZO FERNANDEZ, CHELSEA, COSTO STIMATO: 100 MILIONI € © italyphotopress

Enzo Maresca è innamorato di lui. L'ha amato a Stamford Bridge, e avrà fatto i salti di gioia quando il Manchester City ha messo sul piatto ben 145,9 milioni di euro per convincere il Chelsea a cederlo nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Enzo Fernández, l'acquisto più costoso della storia dei Citizens.
L'allenatore italiano, tuttavia, non era il solo a non vedere l'ora che si chiudesse finalmente l'affare. Proprio Maresca ha raccontato in conferenza stampa prima della partita contro il Coventry un aneddoto curioso riguardante l'attesa in spogliatoio per l'arrivo del centrocampista. "Posso assicurarvi che negli ultimi giorni prima della fine del mercato quattro o cinque giocatori sono venuti a chiedere se sarebbe venuto o no. Lo spogliatoio è felice del suo arrivo".
Già nella prossima sfida Enzo Fernández potrebbe giocare i primi indimenticabili minuti all'Etihad Stadium. "Lui è pronto e so cosa può portare alla squadra. È un vincente, che arriva in un gruppo di vincenti. I suoi successi al Mondiale e al Mondiale per Club parlano per lui", spiega Maresca. 

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