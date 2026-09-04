Ferrari e Mercedes in bagarre: Russell in vetta nelle FP2 davanti a Leclerc

Tredicesimo tempo per Nico Hulkenberg (Audi) davanti alla Alpine di Pierre Gasly e all'altra Audi di Gabriel Bortoleto, seguito dalle due Williams di Alexander Albon e di Carlos Sainz. Autore del diciottesimo crono, Esteban Ocon (Haas-Ferrari) precede Fernando Alonso con la Aston Martin e le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Fanalino di coda Lance Stroll con l'altra Aston Martin. Nella fase centrale delle FP2 il canadese non si accorge del sopraggiungere della McLaren di Norris a velocità doppia alla staccata della Prima Variante e costringe il campione del mondo in carica ad una "manovra diversiva" sull'erba per evitare di tamponare la Aston Martin numero diciotto.