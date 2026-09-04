PROVE LIBERE 2

Ferrari e Mercedes in bagarre: Russell in vetta nelle FP2 davanti a Leclerc

Il leader del Mondiale Antonelli terzo al capolinea del venerdì monzese

di Stefano Gatti
04 Set 2026 - 17:29
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Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'uno-due ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in un minuto, 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La Rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc (autore nel finale di un innocuo testacoda) a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra Freccia d'Argento è terzo, a sua volta incollato alla SF-26 del monegasco (21 millesimi). Lando Norris spezza con la McLaren il duopolio Ferrari-Mercedes stampando il quarto tempo a 384 millesimi dal suo connazionale Russell. Il primatista di vittoria e Monza (in coabitazione con Michael Schumacher) Lewis Hamilton sigilla la top five con una prestazione lontana quasi mezzo secondo (457 millesimi) da quella del leader, non priva di un brivido, sotto forma di un "lungo" a ruote fumanti che lo costringe a tirare dritto alla Prima Variante e a farlo lo slalom tra i blocchi di cemento della via di fuga prima di rientrate in pista.

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Sesto tempo per Oscar Piastri con la seconda McLaren spinta dalla power unit Mercedes a 469 millesimi, seguito nella parte bassa della top ten da Arvid Linblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas-Ferrari), dal vincitore del Gran Premio d'Italia dello scorso anno Max Verstappen (+0.818) e dalla Racing Bulls anche questo weekend al volante della monoposto abitualmente guidata da Liam Lawson che è invece dodicesimo (dietro alla Alpine di Franco Colapinto) al volante della Red Bull dell'infortunato Isack Hadjar, con un ritardo di un secondo e 101 millesimi da Russell. 

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Tredicesimo tempo per Nico Hulkenberg (Audi) davanti alla Alpine di Pierre Gasly e all'altra Audi di Gabriel Bortoleto, seguito dalle due Williams di Alexander Albon e di Carlos Sainz. Autore del diciottesimo crono, Esteban Ocon (Haas-Ferrari) precede Fernando Alonso con la Aston Martin e le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Fanalino di coda Lance Stroll con l'altra Aston Martin. Nella fase centrale delle FP2 il canadese non si accorge del sopraggiungere della McLaren di Norris a velocità doppia alla staccata della Prima Variante e costringe il campione del mondo in carica ad una "manovra diversiva" sull'erba per evitare di tamponare la Aston Martin numero diciotto. 

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