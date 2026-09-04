Roma, Gasperini verso l'Atalanta: "A Bergamo impossibile fare di più: volevo sentirmi ancora vivo"

Alla viglia della sfida alla Dea a tenere banco sono le condizioni di alcuni giocatori, in particolare Pellegrini, NDicka e Dybala: "Non ha avuto niente di particolare, ma deve sentirsela lui di giocare", chiarisce subito Gasp sull'argentino. Poi invece sugli altri acciaccati: "Il rischio è fare delle previsioni che poi vengono smentite. Abbiamo passato due mesi con zero infortuni, il problema è che quando inizi a giocare qualcuno si ferma, devi sempre sperare che siano infortuni di basso livello. Ma fa parte di questo sport. Se qualcuno è affaticato o ha qualche piccolo acciacco che lo limita preferisco far giocare uno che sta bene. NDicka sta molto meglio, credo che domani sia della partita, proveremo lui e Dybala oggi. Pellegrini ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo, per giocare però forse l’Inter o dopo la sosta".