Roma, Gasperini verso l'Atalanta: "A Bergamo impossibile fare di più: volevo sentirmi ancora vivo"

Quella contro l'Atalanta non è mai una partita come le altre per Gian Piero Gasperini. La sua Roma sabato alle 20:45 ospita la Dea da prima della classe: 8 gol fatti, 0 subiti e 6 punti su 6. Una condizione perfetta per preparare la sfida ai bergamaschi e a Maurizio Sarri: "Dopo nove anni di grandi soddisfazioni all'Atalanta ho preso una scelta non facile ma sono felice di averla fatta. A Bergamo non c'erano più le condizioni per andare oltre quanto avevamo fatto. E io volevo sentirmi ancora vivo: Roma è stata il massimo in questo senso. C'era anche una squadra da migliorare"
Alla viglia della sfida alla Dea a tenere banco sono le condizioni di alcuni giocatori, in particolare Pellegrini, NDicka e Dybala: "Non ha avuto niente di particolare, ma deve sentirsela lui di giocare", chiarisce subito Gasp sull'argentino. Poi invece sugli altri acciaccati: "Il rischio è fare delle previsioni che poi vengono smentite. Abbiamo passato due mesi con zero infortuni, il problema è che quando inizi a giocare qualcuno si ferma, devi sempre sperare che siano infortuni di basso livello. Ma fa parte di questo sport. Se qualcuno è affaticato o ha qualche piccolo acciacco che lo limita preferisco far giocare uno che sta bene. NDicka sta molto meglio, credo che domani sia della partita, proveremo lui e Dybala oggi. Pellegrini ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo, per giocare però forse l’Inter o dopo la sosta".
Contro l'Atalanta sarà il primo vero banco di prova per la Roma dopo i successi semplici su Fiorentina e Lecce. Un tasto dolente, quello dei big match, nella passata stagione. Gasp però si mostra sicuro: "Abbiamo mostrato maturità in tanti modi, il calendario è tosto. Nelle prossime giornate incontreremo molte squadre forti e poi la Champions. È un percorso, lo affrontiamo di gara in gara. Domani incontriamo una squadra di valore, partita bene".
Poi anche un passaggio sul mercato tra quello che è arrivato e l'esterno mancante: "Mora ha già dimostrato il suo talento, Soulé ha recuperato dalla pubalgia. Pescare dagli svincolati per completare rosa? Difficile, non lo so quali possano essere le opportunità, non ci punterei moltissimo".