F1, Montezemolo: "Che emozione la Ferrari a Monza con i colori di Schumacher"

"Ferrari ha fatto molto bene a celebrare Michael a Monza con questa iniziativa, per me sarà una grande emozione e lo sarà anche ripensare a certi momenti e quindi sarà un weekend speciale. Ma la cosa più bella sarebbe celebrare i 30 anni da quella vittoria con un'altra vittoria della Ferrari. Lo spero con tutto il cuore". Lo ha detto Luca di Montezemolo in un'intervista all'emittente tedesca Rtl, in merito alla scelta della Scuderia di scendere in pista a Monza con una livrea che omaggia Michael Schumacher richiamando monoposto con cui nel 1996 ottenne il suo primo successo nel GP d'Italia.



"Quest'anno la Ferrari è competitiva e credo che anche se finora in certi momenti non si sia riuscita ad estrarre tutto il potenziale della macchina - ha proseguito Montezemolo, ex presidente della Ferrari - sono convinto che la Ferrari possa fare una grande gara. Vedo una Rossa in crescita con una buona macchina e spero molto in Monza e nelle gare future perché credo che ci sia un potenziale nella macchina che non è stato utilizzato in questa stagione al 100%. La Ferrari ha vinto due gare ma ne può vincere altre e credo abbia buone possibilità anche nel Mondiale costruttori. Vedo finalmente una Ferrari che puo vincere ... Oggi la Ferrari insieme a Mercedes e McLaren è una delle macchine migliori", ha concluso.