Quarto slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo di sci a Courchevel, sette azzurre in gara

Sono sette le azzurre iscritte al quarto slalom femminile della stagione di Coppa del mondo, in programma allo Stade Emile Allais di Courchevel (Fra) martedì 16 dicembre (prima manche ore 17.45, seconda manche ore 20.45, con diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport). Si tratta di Giorgia Collomb (non qualificata nel gennaio 2025), Lara Della Mea (quinta presenza, miglior piazzamento un 22simo posto nel gennaio 2025), Celina Haller (non qualificata nel gennaio 2025), Emilia Mondinelli (terza presenza e in cerca della prima qualificazione in Francia), Martina Peterlini (15sima nella gara del gennaio 2025), Beatrice Sola (seconda presenza) e Giulia Valleriani (prima presenza). La classifica di specialità vede Shiffrin al comando con 300 punti davanti a Lara Colturi con 220 e Lena Duerr con 166.