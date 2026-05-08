Vanoli paga lo sfogo post Fiorentina-Inter: multato per espressione blasfema

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro. A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento "per aver lo stesso, al termine della gara Fiorentina-Inter disputata il 22 marzo 2026 e valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta conferenza stampa post gara pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un'espressione di carattere blasfemo".