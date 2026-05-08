Vanoli paga lo sfogo post Fiorentina-Inter: multato per espressione blasfema

08 Mag 2026 - 15:57
© italyphotopress

© italyphotopress

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro. A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento "per aver lo stesso, al termine della gara Fiorentina-Inter disputata il 22 marzo 2026 e valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta conferenza stampa post gara pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un'espressione di carattere blasfemo"

videovideo

Ultimi video

01:43
Juve, le occasioni perse

Juve, le occasioni perse

03:27
Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

02:14
Futuro Milan, attacco da rifondare

Futuro Milan, attacco da rifondare

01:09
MCH ARRIVO FERETRO BECCALOSSI MCH

Beccalossi, l'arrivo del feretro

02:35
Lecce, sogno salvezza

Lecce, sogno salvezza

02:41
DICH BERGOMI SU BECCALOSSI DICH

Bergomi: "La classe di Becca è stata unca"

00:30
DICH BRANCA SU BECCALOSSI DICH

Branca: "Becca geniale e simpatico"

01:56
DICH ENRICO RUGGERI SU BECCALOSSI DICH

Beccalossi, il ricordo di Ruggeri: "Ha fatto innamorare con le sue giocate"

02:12
Tutti pazzi per Nico Paz

Tutti pazzi per Nico Paz

02:12
Real Madrid nella bufera

Real Madrid nella bufera

01:31
Lukaku, addio vicino

Lukaku, addio vicino

01:23
Rincorsa Champions Roma

Rincorsa Champions Roma

01:44
Kvara da pallone d'oro

Kvara da pallone d'oro: i numeri da marziano

01:08
Spalletti e il mercato

Spalletti e il mercato

00:42
Il rilancio di Vlahovic

Il rilancio di Vlahovic

01:43
Juve, le occasioni perse

Juve, le occasioni perse

I più visti di Calcio

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

ADL SPINGE MALAGO MCH

Adl spinge Malagò: "Benefici per il calcio del Centro Sud

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Udinese, Runjaic: "Vogliamo confermarci e fare ancora meglio"
17:06
Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer
16:58
Lazio, Patric avvisa l'Inter: "Vogliamo finire stagione in maniera importante"
16:26
Tommy Paul cuore Lazio: l'americano posa con la maglia della finale di Coppa Italia
15:57
Vanoli paga lo sfogo post Fiorentina-Inter: multato per espressione blasfema