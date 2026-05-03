Superbike, Bulega domina anche in Ungheria e arriva a 16 vittorie di fila

Il team Aruba.it Racing - Ducati conclude un altro weekend trionfale nel Mondiale Superbike. Nicolò Bulega e Iker Lecuona non hanno rivali e chiudono sempre in prima e seconda posizione sul circuito di Balaton. Il pilota italiano aggiorna il record assoluto in WorldSBK portando a 16 le vittorie consecutive con la tripletta ungherese (Gara 1, Superpole Race e Gara 2). Lecuona, protagonista di una solida Superpole Race che gli permette di schierarsi secondo in griglia in Gara 2, prova ad attaccare il compagno di squadra nei primi sette giri, chiudendo poi secondo. Per il team Aruba.t Racing - Ducati è la nona doppietta consecutiva nella stagione 2026 di WorldSBK.