Evans in rimonta a Berlino: vince gara 2 e rilancia la corsa al titolo

Partire dal fondo della griglia e vincere la gara sta diventando una specialità. La specialità di Mitch Evans, 31enne neozelandese, che già lo scorso anno a San Paolo era riuscito nell’impresa di partire ultimo e arrivare primo. Nella seconda delle due gare al Tempelhof, il circuito ricavato all’interno dell’ex aeroporto a sud di Berlino, Evans scattava diciassettesimo. È rimasto lontano dai guai nella prima parte di gara e, nella seconda metà, ha costruito una delle sue rimonte spettacolari, portando la Jaguar sul gradino più alto del podio proprio in casa Porsche.