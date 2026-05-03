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Sinner dopo la vittoria di Madrid: "Successo bellissimo ma non bisogna parlare solo di me: ho un grande team"

Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo aver battuto Zverev nella finale del Masters 1000 Madrid: "L'anno prossimo parlerò in spagnolo!"

03 Mag 2026 - 18:49
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Jannik Sinner a Madrid conquista il quinto Masters 1000 di fila ma ha subito un pensiero per il rivale sconfitto, Alexander Zverev: "Non credo abbia giocato il suo miglior tennis, gli auguro il meglio verso Roma e Parigi. Io ho cercato di partire bene, una bellissima vittoria. Sono soddisfatto del livello del mio tennis, vincere un altro titolo a questi livelli significa tanto per me". 

Il numero uno al mondo spiega il segreto del suo successo: "Dietro tutto questo c'è molto lavoro, molta dedizione, molto impegno. Sono molto contento di continuare a credere in me stesso, mettendo la giusta disciplina ogni giorno in ogni allenamento. Si parla sempre di me ma bisogna ricordare anche del grande team che ho alle spalle, bisogna parlare di noi. Grazie per spingermi, per credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. E grazie a tutti i tifosi italiani che hanno tifato da casa".

Infine, una battuta dedicata al pubblico di Madrid: "Prometto che l'anno prossimo parlerò spagnolo!".

Zverev: "Scusate"

 "Scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore". Inizia così il discorso di Sascha Zverev, sconfitto nella finale a Madrid da Jannik Sinner che poi si rivolge al vincitore, spendendo parole d'elogio: "Jannik è il migliore al mondo di gran lunga, non c'è chance per quasi nessuno di noi". Parole anche per lo staff di Sinner, con l'ironia che contraddistingue il tedesco: "State facendo un grandissimo lavoro... magari al Roland Garros prendetevi una pausa".

Masters 1000 Madrid: le foto della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev

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© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
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© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026

© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026

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