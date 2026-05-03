Sinner dopo la vittoria di Madrid: "Successo bellissimo ma non bisogna parlare solo di me: ho un grande team"

Il numero uno al mondo spiega il segreto del suo successo: "Dietro tutto questo c'è molto lavoro, molta dedizione, molto impegno. Sono molto contento di continuare a credere in me stesso, mettendo la giusta disciplina ogni giorno in ogni allenamento. Si parla sempre di me ma bisogna ricordare anche del grande team che ho alle spalle, bisogna parlare di noi. Grazie per spingermi, per credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. E grazie a tutti i tifosi italiani che hanno tifato da casa".