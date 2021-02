Premier League: lo United si complica i piani, solo 1-1 con il Wba penultimo

INGHILTERRA

I Red Devils non riescono a sconfiggere il West Bromwich e perdono terreno dal City, il Wolverhampton rimonta e vince 1-2 a Southampton

Nella 24esima giornata di Premier League il Manchester United rallenta l’infinita corsa al titolo con i cugini del City e pareggia in casa del West Bromwich Albion per 1-1. Vantaggio immediato di Diagne e pari di Bruno Fernandes a fine primo tempo: inutile il palo colpito nel recupero da Maguire. Il Wolverhampton rimonta invece a domicilio il Southampton: apre Ings, rispondono nella ripresa Ruben Neves su rigore e Pedro Neto.

WEST BROMWICH ALBION-MANCHESTER UNITED 1-1

Un pareggio che pesa molto più di una sconfitta, visti i 7 punti di ritardo dal Manchester City. L’infallibilità dell’armata di Guardiola obbliga i cugini a tenere l’asticella altissima, ma già dopo un centinaio di secondi la missione del The Hawthorns si complica imprevedibilmente: Gallagher serve infatti l’assist a Diagne, che da distanza ravvicinata incorna alle spalle di De Gea. I Red Devils disputano una partita tutt’altro che brillante e solo a fine primo tempo, nonostante l’enorme divario in classifica, riescono a rimettere la gara in equilibrio grazie a Bruno Fernandes. Il trequartista portoghese ringrazia infatti Shaw per il cross e insacca di mancino sotto la traversa. Dallo United ci si aspetta però molto di più e nella ripresa, invece che schiacciare il Wba penultimo, il Manchester fatica dannatamente e rischia più volte la beffa. Maitland-Niles getta nel tritarifiuti un contropiede pazzesco, mentre Diagne fallisce un goloso tu-per-tu con De Gea e poi si divora un’altra ottima occasione. Alla squadra di Solskjaer, dopo un clamoroso palo di testa di Maguire al 95’, rimane quindi un solo punticino: agguantato il Leicester al secondo posto, in una trasferta in cui era però obbligatorio fare meglio. Una sola vittoria negli ultimi 5 match di Premier League per lo United, il West Bromwich non esulta invece in casa da fine novembre.

SOUTHAMPTON-WOLVERHAMPTON 1-2

In campionato è tutta un’altra storia. Se giovedì il Southampton era riuscito a regalarsi una gioia vincendo in casa dei Wolves in Fa Cup, il re-match a campi invertiti sorride agli arancioneri e condanna Hasenhuttl alla sesta sconfitta consecutiva. Al Saint Mary’s in realtà è però Ings a portare in vantaggio i padroni di casa al 25’ con un tiro sotto la traversa e i biancorossi traghettano l’1-0 per tutto il primo tempo nonostante una produzione offensiva non certo industriale. Il Wolverhampton, da parte sua, non vuole certo replicare la sconfitta in coppa, ma non riesce a sfondare la difesa del Southampton. La soluzione si palesa al 7’ della ripresa, quando Bertrand tocca il pallone di mano nella propria area e viene sanzionato con il calcio di rigore: Ruben Neves trasforma il penalty, dando il via all’operazione rimonta. Passa infatti una decina di minuti e il centrocampista diventa assist-man servendo a Pedro Neto il pallone del sorpasso, che di mancino centra l’angolino basso. Colpo esterno quindi per la banda di Espirito Santo, che supera il Southampton anche in classifica. Il Wolverhampton non vinceva in campionato in trasferta addirittura da fine novembre (6 match) contro l’Arsenal; i Saints perdono ininterrottamente in Premier League da quando hanno sorpreso il Liverpool nel primo impegno del 2021.