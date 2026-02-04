MILANO-CORTINA 2026
Milano-Cortina 2026: la giornata LIVE
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali
Scritte troppo politiche sui pattini, atleta tedesca deve cambiarli - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha vietato alla pattinatrice di velocità tedesca Josephine Schloerb di gareggiare con i suoi abituali pattini. A confermarlo è stata la stessa atleta, 22 anni, in un'intervista alla Saechsische Zeitung. Il divieto si basa sulla Regola 50 della Carta Olimpica, che proibisce qualsiasi dichiarazione politica durante le competizioni. Sui pattini su misura di Schlerb erano infatti stampati diversi messaggi, tra cui: "L'odio non è un'opinione" e "La discriminazione è un crimine". Valori che, secondo l'atleta, dovrebbero essere pienamente in linea con quelli promossi dal Cio e dallo spirito olimpico. Consapevole della possibile controversia, la vicecampionessa europea 2024 aveva contattato con largo anticipo il Comitato olimpico tedesco (Dosb). Solo circa sei mesi dopo è arrivata la risposta definitiva del Cio: con quei pattini Schloerb non potrà gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Durante la gara deve essere tutto completamente privo di contenuti politici. Al di fuori puoi dire, indossare e fare ciò che vuoi, ma non nel momento della competizione", ha spiegato l'atleta. Anche l'ipotesi di coprire o rendere illeggibili le scritte è stata respinta dal Cio, con la motivazione che avrebbe potuto generare domande su ciò che era originariamente riportato sui pattini. La soluzione è stata quindi la realizzazione di un nuovo design: Schloerb ha fatto stampare sui pattini una mappa del mondo composta dalla parola "rispetto" in diversi colori. Questa versione è stata infine approvata dal Cio. Un finale positivo per la pattinatrice, che si dice soddisfatta anche delle nuove calzature: "Amo questi pattini".
Confermata la prima prova discesa libera maschile di Bormio - La prima prova della discesa maschile di Bormio, prevista per questa mattina alle 11.30, è stata confermata come da programma. Spazzati via i dubbi delle ultime ore causati dalle nevicate nella località dell'Alta Valtellina che potevano far saltare la prima delle tre prove in vista della gara in programma sabato 7 febbraio. La pista Stelvio è stata resa agibile e la prova discesa libera è in corso.
Neve sui Giochi di Milano Cortina, zero termico tra 1.000 e 1.500 metri - Ancora neve in arrivo sui territori olimpici a pochi giorni dall'apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale, "l'area dell'Alta Valtellina sarà interessata da una prima perturbazione nella giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, con deboli nevicate per l'intera giornata. Temporaneo miglioramento e prevalenza di sole nella giornata di domani, giovedì 5. Nuova perturbazione venerdì 6 con probabili deboli nevicate". Piove a Milano, con il limite dello zero termico generalmente compreso tra i 1.000 e i 1.500 metri. La tendenza è per un miglioramento nella giornata di sabato, mentre nelle giornate successive saranno possibili nuove precipitazioni.
A rischio la prima prova della discesa maschile di Bormio - Sono minuti decisivi a Bormio, dove si deve decidere se cancellare o meno la prima prova della discesa maschile. Colpa delle nevicate e delle basse temperature delle ultime ore, che hanno costretto gli organizzatori a pulire il tracciato "a mano" e senza l'uso dei gatti della neve per evitare che spaccassero il fondo compatto della Stelvio. La gara è prevista sabato mattina.
Abodi: "Mi aspetto più medaglie italiane rispetto al passato" - All'Olimpiadi di Milano Cortina "mi aspetto molte medaglie in più del passato, perché oltre a quelle che vinceranno gli atleti ci saranno anche le medaglie che verranno date con questa nuova iniziativa che abbiamo studiato con il Poligrafico, la Zecca dello Stato, per quattro persone che hanno dato contributi decisivi a chi ha vinto una medaglia. Gli atleti decideranno quali saranno queste quattro persone, come l'allenatore, il massaggiatore, il mental coach, i genitori, i fratelli, gli amici. Questo, secondo me, è un valore molto molto forte, non è come quello delle medaglie, per chi sale sul podio l'esperienza è straordinaria, ma è un riconoscimento del merito anche di chi ha contribuito al merito dello sportivo". Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rtl 102.5.
L'indotto delle Olimpiadi per Milano è di 319 milioni di euro - Per la città di Milano è di 319 milioni di euro l'indotto economico dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Gli spettatori previsti sono 725mila e la spesa media pro-capite è di 440 euro. Minore l'indotto economico stimato per i Giochi Paralimpici: 31 milioni, con poco più di 73mila spettatori ed una spesa media pro-capite di 424,5 euro. La rilevazione ha compiuto un'analisi entro un raggio di 4,5 chilometri dal centro di Milano: la media del tasso di occupazione degli alberghi da 3 a 5 stelle (500 hotel) è vicina all'81% (80,9). Nell'extralberghiero, invece, il tasso medio di occupazione è minore, dal 65 al 70%, con un'offerta ampia: quasi 18mila appartamenti. Il tasso medio di occupazione extralberghiero sale, però, al livello di quello alberghiero in centro-zona Brera e vicino al Centro media (zona Portello) e al Villaggio Olimpico (zona Scalo Romana). Il prezzo medio giornaliero (rilevazione sabato 31 gennaio) è di 221 euro: +8,5% rispetto al fine settimana precedente. Negli ultimi giorni i prezzi sono comunque in risalita per l'incremento della domanda 'last minute'. Le maggiori variazioni dei prezzi dei biglietti aerei per Milano si sono in particolare registrate nel Sud Europa (25,9%); in Europa centrale (15,7%); in Oceania (14,2%); nel Nord Europa (11,4%). Lo studio, che riguarda la sola area del Comune di Milano, registra in gennaio una previsione a consuntivo di oltre 695mila arrivi (+14% rispetto al gennaio 2025). A febbraio si stimano più di 745mila arrivi con un incremento del 15% nel confronto con lo scorso anno. "Milano - commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - entra in un mese cruciale: i Giochi Olimpici e Paralimpici diventeranno un acceleratore di competitività: capace di attrarre investimenti e rafforzare il posizionamento internazionale della città e del nostro Paese sostenendo i processi di innovazione già in atto".