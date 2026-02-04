Milano-Cortina 2026: la giornata LIVE

Scritte troppo politiche sui pattini, atleta tedesca deve cambiarli - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha vietato alla pattinatrice di velocità tedesca Josephine Schloerb di gareggiare con i suoi abituali pattini. A confermarlo è stata la stessa atleta, 22 anni, in un'intervista alla Saechsische Zeitung. Il divieto si basa sulla Regola 50 della Carta Olimpica, che proibisce qualsiasi dichiarazione politica durante le competizioni. Sui pattini su misura di Schlerb erano infatti stampati diversi messaggi, tra cui: "L'odio non è un'opinione" e "La discriminazione è un crimine". Valori che, secondo l'atleta, dovrebbero essere pienamente in linea con quelli promossi dal Cio e dallo spirito olimpico. Consapevole della possibile controversia, la vicecampionessa europea 2024 aveva contattato con largo anticipo il Comitato olimpico tedesco (Dosb). Solo circa sei mesi dopo è arrivata la risposta definitiva del Cio: con quei pattini Schloerb non potrà gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Durante la gara deve essere tutto completamente privo di contenuti politici. Al di fuori puoi dire, indossare e fare ciò che vuoi, ma non nel momento della competizione", ha spiegato l'atleta. Anche l'ipotesi di coprire o rendere illeggibili le scritte è stata respinta dal Cio, con la motivazione che avrebbe potuto generare domande su ciò che era originariamente riportato sui pattini. La soluzione è stata quindi la realizzazione di un nuovo design: Schloerb ha fatto stampare sui pattini una mappa del mondo composta dalla parola "rispetto" in diversi colori. Questa versione è stata infine approvata dal Cio. Un finale positivo per la pattinatrice, che si dice soddisfatta anche delle nuove calzature: "Amo questi pattini".