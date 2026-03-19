Fiorentina, scintille Kean-Vanoli dopo il cambio col Rakow. Il tecnico: "Sono contento, ci tiene"

19 Mar 2026 - 21:30
© Getty Images

© Getty Images

Moise Kean non ha preso bene la sostituzione in Rakow-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di Conference League e che ha visto la vittoria della Viola, adesso ai quarti. Al momento del cambio infatti, l'attaccante azzurro si è avvicinato al tecnico Vanoli chiedendo spiegazioni e poi di fatto mandandolo a quel paese

Vanoli non ha risposto e lo ha abbracciato come se nulla fosse. Pochi secondi dopo Kean ha avuto un breve alterco anche con un membro dello staff gigliato. Probabile che l'ex Psg e Juventus, uscito al 61' per fare spazio a Piccoli, ci tenesse a restare in campo dato che il Rakow aveva segnato da poco in una partita pesante da dentro o fuori.

Scintille Vanoli-Kean, le parole del tecnico

 A fine gara, Paolo Vanoli ha subito sgonfiato il possibile caso ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento di quella sua reazione. Quando c'è l'arrabbiatura, vuole dire che si vuole arrivare e fare tanto, che c'è fame. Poi l'allenatore sono io: abbiamo passato il turno e adesso abbiamo ancora 9 finali. Ci servirà ancora per la partita di campionato contro l'Inter, dopo sono sicuro che saprà aiutare anche la Nazionale per i playoff".

In generale, l'allenatore è soddisfatto del passaggio ai quarti: "Quando fai risultati importanti, il clima è più disteso. Primo gol? Era di Piccoli, altrimenti Roberto si arrabbia. Seconda rete? Pongracic è migliorato molto da quando sono qui, io non ho quasi visto il suo tiro perché avevo paura del fuorigioco di Piccoli..."

Leggi anche

Il Rakow mette paura, poi Ndour e Pongracic salvano Vanoli: Viola ai quarti col brivido

moise kean
fiorentina
conference league

Ultimi video

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

01:03
DICH GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 DICH

Giampaolo: "Faremo il possibile e l'impossibile per raggiungere la salvezza"

01:17
MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

01:22
MCH PRIMO ALLENAMENTO GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 MCH

Giampaolo torna in azione: il primo allenamento con la Cremonese

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

01:50
Festa del papà e sport

Festa del papà e sport

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

01:19

Oriana, Paredes e… il suocero: Dybala è sempre più vicino al Boca

02:09
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:31
Napoli, domani il Cagliari

Napoli, sfida al Cagliari con i big

01:27
Juve a caccia nel N.1

Juve a caccia del nuovo numero 1

02:22
Talento e caparbietà

Modric, talento e caparbietà per il Milan

01:30
Lautaro non parte

Lautaro non parte per l'Argentina

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

I più visti di Calcio

ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

Milan, altro che Allegri: ecco il vero motivo della rabbia di Leao

SRV RULLO ARBITRI E VAR - ANTICIPAZIONI OPEN VAR 16/3 SRV

Arbitri e Var: le decisioni sugli errori di Inter-Atalanta

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:42
L'Inter piange uno storico collaboratore di Mourinho: addio a Silvino
21:37
Roma, Koné ko: Gasperini costretto a cambiarlo contro il Bologna
21:30
Fiorentina, scintille Kean-Vanoli dopo il cambio col Rakow. Il tecnico: "Sono contento, ci tiene"
19:59
Roma-Bologna, le ufficiali: Gasp con El Sha, Italiano conferma Rowe
19:28
Cesena, Cole si presenta e punta in alto: "Vorrei aiutare nel cambiare il calcio italiano"