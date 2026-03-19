Fiorentina, scintille Kean-Vanoli dopo il cambio col Rakow. Il tecnico: "Sono contento, ci tiene"

In generale, l'allenatore è soddisfatto del passaggio ai quarti: "Quando fai risultati importanti, il clima è più disteso. Primo gol? Era di Piccoli, altrimenti Roberto si arrabbia. Seconda rete? Pongracic è migliorato molto da quando sono qui, io non ho quasi visto il suo tiro perché avevo paura del fuorigioco di Piccoli..."