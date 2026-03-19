Master 1000 Miami, Berrettini non stecca l'esordio: Muller ko in due set

Matteo Berrettini inizia col piede giusto il Master1000 di Miami. Il tennista romano ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller in due set, 6-4 6-2, in poco più di un’ora. Berrettini, attualmente numero 68 del ranking, ha gestito il match fin dall’inizio, mostrando solidità al servizio con 9 ace e ottime percentuali con la prima.