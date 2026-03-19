Master 1000 Miami, Berrettini non stecca l'esordio: Muller ko in due set
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Matteo Berrettini inizia col piede giusto il Master1000 di Miami. Il tennista romano ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller in due set, 6-4 6-2, in poco più di un’ora. Berrettini, attualmente numero 68 del ranking, ha gestito il match fin dall’inizio, mostrando solidità al servizio con 9 ace e ottime percentuali con la prima.
Nel primo set è stato decisivo un break iniziale, mentre nel secondo Berrettini ha preso subito il controllo, allungando nel finale e chiudendo senza difficoltà. Una prestazione convincente, anche considerando che difendeva i quarti raggiunti nella scorsa edizione.
Al prossimo turno affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10, che ha vinto l’unico precedente tra i due nel 2021.