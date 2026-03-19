DS lascia la Formula E: al suo posto arriverà Opel

L’uscita di DS non lascerà alcun vuoto, ma poterà all'aumento delle monoposto in griglia. La licenza utilizzata da DS è in realtà di proprietà del gruppo guidato da Jay Peske, che proseguirà in Formula E o come costruttore autonomo o come team clienti di un altro marchio (trattative in corso con Mahindra). Opel entrerà con una struttura ufficiale. Da parte di Stellantis, dunque, ci sarà un cambio di filosofia, oltre che di marchio. Le attività dei due team, Citroën e Opel, saranno centralizzate tra Satory e Rüsselsheim. Una scelta che racconta molto di come il gruppo voglia affrontare la prossima fase della Formula E, un rilancio e non un disimpegno.