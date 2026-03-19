L'annuncio

DS lascia la Formula E: al suo posto arriverà Opel

Dopo undici stagioni e quattro titoli, DS Automobiles lascerà la serie elettrica. Spazio a un altro marchio del gruppo Stellantis. Con questa rivoluzione ci sarà un team in più nella Gen4, ecco come mai

di Redazione
19 Mar 2026 - 20:14
© Formula E

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Alla fine della stagione 2025-26, il marchio francese DS lascerà il campionato elettrico, l'ufficialità è arrivata alla vigilia dell'E-Prix di Madrid, sesto appuntamento della stagione in programma sabato 21 marzo, con diretta su Canale 20 e sportmediaset.it. Non è un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di una riorganizzazione all’interno della galassia Stellantis: un’“evoluzione” - così viene definita - che vedrà DS impegnata nel mondo della vela e che porterà all’ingresso di Opel nell’era Gen4 della serie full electric. L'annuncio da parte del marchio tedesco è atteso a breve. 

DS è stata una delle anime fondatrici della Formula E moderna. Ingresso nel 2015, da lì, una crescita costante, costruita insieme a partner diversi – Virgin Racing, Techeetah, Penske – fino a diventare un riferimento tecnico e sportivo.  Il picco, tra il 2019 il 2020: due titoli piloti consecutivi con Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa, altrettanti come team. I numeri che possono migliorare da qui alla fine della stagione, parlano di una delle realtà più vincenti nella storia della categoria: 4 titoli mondiali, 18 vittorie, 55 podi, 26 pole position.

© Formula E

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L'era della Gen3, iniziata nel 2023, insieme alla partnership con Penske, ha segnato un progressivo calo delle prestazioni: solo tre vittorie in 53 gare, non abbastanza per restare stabilmente al vertice. 

L’uscita di DS non lascerà alcun vuoto, ma poterà all'aumento delle monoposto in griglia. La licenza utilizzata da DS è in realtà di proprietà del gruppo guidato da Jay Peske, che proseguirà in Formula E o come costruttore autonomo o come team clienti di un altro marchio (trattative in corso con Mahindra). Opel entrerà con una struttura ufficiale. Da parte di Stellantis, dunque, ci sarà un cambio di filosofia, oltre che di marchio. Le attività dei due team, Citroën e Opel, saranno centralizzate tra Satory e Rüsselsheim. Una scelta che racconta molto di come il gruppo voglia affrontare la prossima fase della Formula E, un rilancio e non un disimpegno.

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