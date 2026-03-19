RAKOW-FIORENTINA 1-2

Conference League, Rakow-Fiorentina 1-1: Viola ai quarti di finale

Piccoli risponde a Struski, poi Pongracic al 97’ completa il ribaltone con un eurogol: i toscani avanzano al prossimo turno 

19 Mar 2026 - 21:30
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La Fiorentina vince in rimonta per 2-1 anche in casa del Rakow e accede ai quarti di finale di Conference League (risultato complessivo di 4-2 in favore dei toscani). Sul campo tutt’altro che perfetto dell’ArcelorMittal Park il primo tempo è bloccato, con i polacchi che tengono il possesso e cercano di innescare Brunes senza successo. A inizio ripresa i padroni di casa stappano la partita, al 46’ grazie al destro sul primo palo di Struski. Gli ospiti si scuotono e colpiscono un palo con l’ingresso di Piccoli (al posto di un Kean decisamente contrariato dalla sostituzione) e Gosens, trovando poi il pari al 68’: tiro di controbalzo di Ndour e deviazione fortuita ma decisiva proprio di Piccoli, che firma l’1-1. In pieno recupero, sotto l’attacco polacco, Pongracic a porta vuota trova un eurogol da lontanissimo che chiude i conti al 97’ e completa la rimonta, ipotecando la qualificazione. Per i viola adesso c’è la suggestiva sfida contro il Crystal Palace, vittorioso per 2-1 ai supplementari contro l’AEK Larnaca.

GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

AEK Larnaca-Crystal Palace 1-2 d.t.s. (agg. 1-2)

Marcatori: 13’ e 99’ Sarr (C), 63’ Saborit (A).

AEK Atene-Celje 0-2 (agg. 2-4)

Marcatori: 13’ Iosifov (C), 42’ Vancas (C).

Mainz-Sigma Olomouc 2-0 (agg. 2-0)

Marcatori: 46’ Posch (M), 82’ Sieb (M).

TABELLINO E PAGELLE

Rakow-Fiorentina 1-2 (2-4 agg.)

Rakow (3-4-3): Zych 6; Tudor sv (dal 19’ pt Mosor 6), Racovitan 5.5, Svarnas 6; Ameyaw 5.5, Struski 7 (dal 35’ st Bulat sv), Repka 6, Carlos 6 (dal 35’ st Adriano sv); Makuch 5.5 (dal 34’ st Rocha sv), Brunes 5, Lopez 6.5 (dal 24’ st Diaby-Fadiga 6). All. Tomczyk. A disp. Trelowski, Czeremski, Arsenic, Ilenic, Napieraj, Mircetic. 

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 5.5; Dodo 6 (dal 43’ st Pongracic 7), Comuzzo 5.5, Ranieri 6.5, Parisi 6; Fagioli 6 (dal 46’ st Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 5.5 (dal 46’ st Gudmundsson sv), Fabbian 5.5, Fazzini 6 (dal 16’ st Gosens 6); Kean 5.5 (dal 16’ st Piccoli 7). All. Vanoli. A disp. De Gea, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Balbo, Bonanno, Braschi. 

Arbitro: Munuera (Spagna).

Marcatori: 46’ Struski (R), 68’ Piccoli (F), 97’ Pongracic (F).

Ammoniti: Brunes (R), Rocha (R); Dodo (F), Ndour (F), Pongracic (F).

Espulsi: -

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