Conference League, Rakow-Fiorentina 1-1: Viola ai quarti di finale

La Fiorentina vince in rimonta per 2-1 anche in casa del Rakow e accede ai quarti di finale di Conference League (risultato complessivo di 4-2 in favore dei toscani). Sul campo tutt’altro che perfetto dell’ArcelorMittal Park il primo tempo è bloccato, con i polacchi che tengono il possesso e cercano di innescare Brunes senza successo. A inizio ripresa i padroni di casa stappano la partita, al 46’ grazie al destro sul primo palo di Struski. Gli ospiti si scuotono e colpiscono un palo con l’ingresso di Piccoli (al posto di un Kean decisamente contrariato dalla sostituzione) e Gosens, trovando poi il pari al 68’: tiro di controbalzo di Ndour e deviazione fortuita ma decisiva proprio di Piccoli, che firma l’1-1. In pieno recupero, sotto l’attacco polacco, Pongracic a porta vuota trova un eurogol da lontanissimo che chiude i conti al 97’ e completa la rimonta, ipotecando la qualificazione. Per i viola adesso c’è la suggestiva sfida contro il Crystal Palace, vittorioso per 2-1 ai supplementari contro l’AEK Larnaca.