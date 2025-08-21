Psg, grande festa al Parco dei Principi: invitato anche Donnarumma

Un gesto di riconoscenza per quanto fatto in campo, certo, ma anche un'occasione utile per provare a riprendere il filo del discorso sul da farsi con maggiore serenità. Al momento, del resto, il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere. Un rebus complicato da risolvere visti i tempi stretti e la situazione. Sulle tracce di Donnarumma, non è un mistero, in pole c'è sempre il Manchester City, ma tutto è legato alla trattativa del club inglese col Galatasaray per il possibile trasferimento di Ederson. Un domino che al momento costringe Gigio a rimanere in stand-by a Parigi in attesa di novità positive da Pep Guardiola e a guardarsi intorno a caccia anche di altre soluzioni.