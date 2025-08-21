Psg, grande festa al Parco dei Principi: invitato anche Donnarumma

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto
Il futuro di Gigio è ancora tutto da definire: il City lo vuole, ma tutto dipende da Ederson
Dopo la vittoria di misura all'esordio in campionato contro il Nantes, il Psg si prepara a festeggiare in grande stile il ritorno al Parco dei Principi dopo i trionfi della scorsa stagione e il successo in Supercoppa contro il Tottenham. Un evento a cui prenderà parte anche Gigio Donnarumma. Nonostante i rapporti tesissimi col club parigino in ottica mercato, dopo due allenamenti col resto del gruppo, il portiere azzurro è stato invitato a partecipare ai festeggiamenti davanti ai tifosi dopo la partita con l'Angers.
Un gesto di riconoscenza per quanto fatto in campo, certo, ma anche un'occasione utile per provare a riprendere il filo del discorso sul da farsi con maggiore serenità. Al momento, del resto, il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere. Un rebus complicato da risolvere visti i tempi stretti e la situazione. Sulle tracce di Donnarumma, non è un mistero, in pole c'è sempre il Manchester City, ma tutto è legato alla trattativa del club inglese col Galatasaray per il possibile trasferimento di Ederson. Un domino che al momento costringe Gigio a rimanere in stand-by a Parigi in attesa di novità positive da Pep Guardiola e a guardarsi intorno a caccia anche di altre soluzioni.
