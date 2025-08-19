Donnarumma aspetta il City, ma gli inglesi alzano la richiesta con il Galatasaray per Ederson: Sommer alternativa per i turchi

L'estate 2025 potrebbe essere quella dei portieri, coinvolti in un grande dominio aperto dalla rottura fra il Paris Saint Germain e Gianluigi Donnarumma. La mancata convocazione per la Supercoppa Europa e l'arrivo di Lucas Chevalier ha fatto capire chiaramente come non ci sia più spazio per lui e per questo il capitano della Nazionale sta valutando opzioni all'estero, a partire dalla Premier League.