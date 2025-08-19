Logo SportMediaset
Mercato
IL MOVIMENTO DEI PORTIERI

Donnarumma aspetta il City, ma gli inglesi alzano la richiesta con il Galatasaray per Ederson: Sommer alternativa per i turchi

La squadra britannica chiede 20 milioni per la cessione del portiere brasiliano frenando l'estremo difensore del PSG e spingendo i turchi verso lo svizzero dell'Inter

19 Ago 2025 - 11:35

L'estate 2025 potrebbe essere quella dei portieri, coinvolti in un grande dominio aperto dalla rottura fra il Paris Saint Germain e Gianluigi Donnarumma. La mancata convocazione per la Supercoppa Europa e l'arrivo di Lucas Chevalier ha fatto capire chiaramente come non ci sia più spazio per lui e per questo il capitano della Nazionale sta valutando opzioni all'estero, a partire dalla Premier League.

La destinazione più logica sarebbe il Manchester City, ma servirebbe proprio muovere una pedina per far cascare tutto il domino e quella figura porta il nome di Ederson Santana de Moraes, noto a tutti come Ederson. Come riportato dall'esperto di mercato di SportMediaset Orazio Accomando, il club inglese non avrebbe intenzione di cederlo a meno di venti milioni di euro spingendo il Galatasaray a valutare altre soluzioni.

Una di queste porterebbe a Yann Sommer dell'Inter, ma per ora si tratta soltanto di ipotesi che potrebbero concretizzarsi soltanto alla fine della sessione estiva di mercato. In nerazzurri, comunque, chiederebbero almeno 4 milioni di euro per lo svizzero. Come detto, serve che il domino si muova e finché Donnarumma non troverà una destinazione, potrebbe anche non accadere nulla. 

donnarumma
ederson
sommer
manchester city
galatasaray

