Liga, Tebas va all'attacco: "Il Manchester City imbroglia da 15 anni"

Il giorno dopo Barcellona-PSG (con la vittoria dei francesi al 90'), il presidente della Liga, Javier Tebas, sferra un durissimo attacco ai club come quello parigino o come il Manchester City, che a sua detta nei rispettivi paesi devono rispettare regole economico-finanziarie molto meno severe di quelle in vigore nel massimo campionato spagnolo: "​​​​Il calcio è globale e nelle competizioni europee bisogna confrontarsi con club che hanno un altro sistema. O non hanno controllo economico, o è diverso dal nostro – ha tuonato Tebas durante un evento – In Inghilterra sono già preoccupati per il livello di indebitamento del calcio inglese. È una competizione che costantemente genera perdite. Puoi essere in perdita per massimo tre anni, ma non per 10 come il Manchester City, che perde soldi e imbroglia da quando esiste con i nuovi proprietari. O come faceva il PSG, che ha avuto perdite di 200 milioni di euro per sette anni consecutivi. Ma competiamo, e i risultati sono lì a dimostrarlo: rispetto alla Premier abbiamo 30 titoli europei di vantaggio in questo secolo".