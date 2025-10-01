Arsenal, Arteta una ne pensa e cento ne fa: ora coinvolge i piloti della Raf negli allenamenti

Che l'Arsenal di Mikel Arteta sia una fucina di metodi di allenamento quantomeno particolari è abbastanza noto. L'ultima trovata, come riporta il Telegraph, è quelli di voler invitare i piloti della Raf (l'aviazione militare britannica) agli allenamenti della squadra. Il perché lo spiega lui stesso: "Credo che siano i migliori nel lavorare sulla comunicazione, sono abituati a parlare in poco tempo e con poche parole, per questioni di vita o di morte".