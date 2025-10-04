Lazio, Lotito: "Blocco mercato ingiusto, norma interpretata in modo anomalo"

La Lazio ha "subito ingiustamente il blocco del mercato. È sotto gli occhi di tutti: la norma è stata interpretata in un certo modo, atteso che il 1° luglio era stata abolita". Così Claudio Lotito, presidente biancoceleste, a Dazn. "La mia amministrazione, essendo cosciente e consapevole, ha deciso - sapendo che la norma non c'era più - di scaricare i costi entro il 31 marzo - ha spiegato - quando ho visto il parametro ho anche detto che non c'era problema e potevamo vendere e comprare i giocatori. Questo non è avvenuto perché hanno deciso di bloccare del tutto il mercato sulla base di un indice di liquidità che io definisco 'indice di stupidità'".