Premier League: l’Arsenal ribalta il Newcastle al 96’, l’Aston Villa rimonta il Fulham

NEWCASTLE-ARSENAL 1-2

Gioia totale per l’Arsenal, che ribalta il Newcatle allo scadere per 2-1 a St. James Park. I Gunners cercano di partire forte, con Gyokeres che guadagna un calcio di rigore poi revocato dal Var. I padroni di casa provano a reagire, e poco dopo la mezzora stappano la partita: al 34’ il corner di Tonali (in combinazione con Gordon) porta l’italiano a pennellare il cross per l’incornata di Woltemade, che vale l’1-0. I londinesi sono sotto anche all’intervallo, ma nella ripresa parte il forcing ospite per cercare il pari. Dopo un lungo assedio gli uomini di Arteta riescono a pareggiare i conti: all’84’, con una situazione simile a quella del gol di Woltemade, Rice pesca il colpo di testa vincente di Merino. Gli uomini di Arteta non si accontentano, e ad una manciata di secondi dal triplice fischio completano la clamorosa rimonta: al 96’ altro corner fatale per i bianconeri, con Gabriel che incorna in rete il 2-1 definitivo. Vince l’Arsenal e sale a 13 punti, a -2 dal Liverpool capolista: il Newcastle resta fermo a 6, con una sola vittoria all’attivo.