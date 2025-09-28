Logo SportMediaset
Premier League: l’Arsenal ribalta il Newcastle al 96’, l’Aston Villa rimonta il Fulham

Gabriel completa la rimonta dei Gunners con il 2-1 in pieno recupero: 3-1 dei Villans sui Cottagers

28 Set 2025 - 19:50
L’Arsenal trova tre punti pesantissimi nella sesta giornata di Premier League: i Gunners ribaltano 2-1 il Newcastle in trasferta e salgono al secondo posto a -2 dal Liverpool. Magpies avanti al 34’ con Woltemade (su assist di Tonali), poi Merino (84’) e Gabriel (96’) regalano il successo ad Arteta. Bella rimonta anche dell’Aston Villa, che in casa ribalta il Fulham 3-1 con le reti di Watkins, McGinn e Buendia dopo il vantaggio di Jimenez.

NEWCASTLE-ARSENAL 1-2
Gioia totale per l’Arsenal, che ribalta il Newcatle allo scadere per 2-1 a St. James Park. I Gunners cercano di partire forte, con Gyokeres che guadagna un calcio di rigore poi revocato dal Var. I padroni di casa provano a reagire, e poco dopo la mezzora stappano la partita: al 34’ il corner di Tonali (in combinazione con Gordon) porta l’italiano a pennellare il cross per l’incornata di Woltemade, che vale l’1-0. I londinesi sono sotto anche all’intervallo, ma nella ripresa parte il forcing ospite per cercare il pari. Dopo un lungo assedio gli uomini di Arteta riescono a pareggiare i conti: all’84’, con una situazione simile a quella del gol di Woltemade, Rice pesca il colpo di testa vincente di Merino. Gli uomini di Arteta non si accontentano, e ad una manciata di secondi dal triplice fischio completano la clamorosa rimonta: al 96’ altro corner fatale per i bianconeri, con Gabriel che incorna in rete il 2-1 definitivo. Vince l’Arsenal e sale a 13 punti, a -2 dal Liverpool capolista: il Newcastle resta fermo a 6, con una sola vittoria all’attivo.

ASTON VILLA-FULHAM 3-1
L’Aston Villa trova la prima vittoria stagionale alla sesta occasione: Fulham ribaltato 3-1. Avvio shock per i padroni di casa, con Jimenez che gela il Villa Park dopo meno di tre minuti con la rete dell’1-0. La formazione allenata da Emery riporta la sfida in equilibrio poco prima dell’intervallo, con Watkins che raccoglie l’assist di Digne e insacca il pari. Al rientro in campo dopo la pausa i Villans completano la rimonta: Buendia innesca McGinn al 49’ per il 2-1. L’argentino trova gloria personale due minuti più tardi, quando chiude i conti con il tris del definitivo 3-1. Prima vittoria dell’Aston Villa, che sale a 6 punti: il Fulham resta fermo a quota 8.

