Fiorentina, Brescianini domani a Firenze per visite e firma

Marco Brescianini sarà domani a Firenze per iniziare la sua nuova avventura con la Fiorentina. Il centrocampista proveniente dall'Atalanta in prestito oneroso si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà il contratto, per il momento fino a giugno ma potrebbe prolungarsi fino al 2030 qualora scattasse l'obbligo di riscatto legato alla conquista della salvezza. Le cifre si aggirano intorno ai 14-15 milioni di euro comprensivi di bonus. Brescianini è il secondo acquisito del club viola in questa sessione invernale di mercato dopo l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Manor Solomon dal Tottenham.