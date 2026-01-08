Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, ancora ai box Berisha e Morente

08 Gen 2026 - 19:24

La preparazione del Lecce in vista della gara con il Parma di domenica prossima (ore 12.30) è proseguita al mattino con un allenamento al Via del Mare. Contro i ducali il tecnico Di Francesco, al ritorno in panchina dopo la stop di due giornate inflitto dal giudice sportivo, dovrà fare ancora a meno di Berisha e Morente, che proseguono nel lavoro personalizzato per via di problemi muscolari. Assente anche Coulibaly, impegnato domani nei quarti di finale della Coppa d'Africa con il Mali. Domani mattina in programma una nuova seduta di allenamento sul manto erboso del centro sportivo di Martignano. 

